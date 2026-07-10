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Otišao jedan od najplaćenijih u Partizanu: Crno-bijeli se poslije dvije godine oslobodili ugovora

Otišao jedan od najplaćenijih u Partizanu: Crno-bijeli se poslije dvije godine oslobodili ugovora

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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FK Partizan se rastao sa Nihalom Mujakićem, jednim od najplaćenijih igrača, koji prelazi u azerbejdžanski Karabag.

Nihad Mujakić napustio Partizan otišao u Karabag Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

FK Partizan rastao se sa Nihadom Mujakićem, pomalo zaboravljenim pojačanjem iz ere Aleksandra Stanojevića. Novi klub Nihada Mujakića biće azarbejdžanski Karabag, prenosi "Mozzart Sport". Karabag će otkupiti čitav njegov ugovor i tako će značajno olakšati Partizanu, s obzirom na to da je povremeni reprezentativac BiH bio među najplaćenijima.

Njegova plata iznosila je 42 hiljade evra mjesečno u Humskoj, s tim da je Partizan imao sreće da su je u prethodnom periodu pokrivali klubovi kojima su ga pozajmljivali. Prvo Ejupsoru, pa Gazijantepu, koji nisu željeli da ga angažuju.

Tako se Mujakić ovog ljeta vratio u Partizan, s obzirom da je u njemu i dalje imao validan ugovor, a prvobitna ideja Saše Ilića bila je da ga čak koristi kao štopera ili lijevog beka. Ipak, poslije razgovora sa rukovodstvom i samim igračem, ocijenjeno je da je najbolje rješenje da Mujakić ode iz Partizana.

Mujakić je inače stigao u Partizan iz turskog Ankaragudžua i za crno-bijele je odigrao ukupno 34 utakmice i zabilježio jednu asistenciju, poslije čega su počele selidbe u Tursku.

U karijeri je još igrao za Sarajevo, Kortrajk, Hajduk Split i Beveren, uz pomenute klubove.

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Tagovi

Nihad Mujakić fudbal FK Partizan transferi Karabag

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