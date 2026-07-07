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Partizan bliži odlasku u Luksemburg

Partizan bliži odlasku u Luksemburg

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nakon pobjede Una Strasena, Partizan je na korak od susreta u Luksemburgu. Saznajte više o kvalifikacijama za Ligu konferencije.

partizan blizi luksemburgu nego san marinu Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

FK Partizan bliži je odlasku u Luksemburg nego San Marinu, koji izgleda ovog ljeta neće vidjeti ni Crvena zvezda. To je jasnije poslije prvog meča između Una Strasena i La Fjorite, u kojoj je luksemburški klub slavio 1:0.

Pobjednik ovog dvomeča u drugom kolu kvalifikacija sastaće se sa Partizanom, a Nikolas Peres donio je pobjedu Una Strasenu u 85. minutu. Na taj način klub iz Luksemburga uspješno je "odbranio" domaći teren, dok ćemo za osam dana vidjeti da li će uspjeti i u gostima da ostavi dobar utisak.

Prvi mečevi drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije na programu su 23. jula, a revanši su sedam dana kasnije.

Ekipa Saše Ilića će biti domaćin u prvom susretu.

BONUS VIDEO:

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01:52
Tuča na Partizan Neftči
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

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FK Partizan

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