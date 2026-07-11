"Tomaš Žonsa ga je preporučio": Zaboravljeni fudbaler Partizana našao igrača za crno-bijele

Vezni fudbaler Timoti Ouma biće novo pojačanje Partizana, ako sve bude išlo po planu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan nastavlja pripreme za novu sezonu, a dok igrači rade pod komandom legendarnog Saše Ilića čelni ljudi "češljaju" tržište. Kao potencijalno pojačanje Partizana sada se ističe Timoti Ouma (22) iz Kenije, koji bi crno-bijelima mogao da riješi problem u veznom redu.

Pošto se očekuje da do kraja prelaznog roka Partizan napuste Vanja Dragojević i Ognjen Ugrešić, Timoti Ouma bi u Humskoj mogao da bude dočekan raširenih ruku. Riječ je o veznom fudbaleru koji je član Slavije iz Praga, ali je za taj klub igrao veoma malo - stigao je 2025. godine iz švedskog Elfsborga koji mu je prvi evropski klub, a zatim je nastupao za rezervnu ekipu praškog kluba i za poljski Leh iz Poznanja gdje je bio na pozajmici.

Upravo su tamo čelnici Partizana čuli lijepe riječi o njemu. Nekadašnji defanzivac Partizana Tomaš Žonsa sportski je direktor poljskog kluba, pa je Radosavu Petroviću i Saši Iliću imao da kaže lijepe riječi o reprezentativcu Kenije koji u evropskom fudbalu još nije pokazao sve što može.

"Ouma želi da dođe, što je dobar preduslov", rekao je sportski direktor Radosav Petrović za televiziju "Arena sport" i dodao: "Dobili smo odlične preporuke od Žonse, ima dosta bitnih detalja i vjerujemo da bi nam Ouma dosta značio na sredini terena. U pitanju je fizički dominantan igrač, vrlo dobar u pozicionoj igri, koji može da nam donese balans na sredini terena. Imamo i druge igrače na tim mjestima, ali konkurencija je uvijek dobrodošla. Vjerujemo da bi to bio dobar posao. Ne mogu da prognoziram da li će se i kada taj posao završiti, ali ćemo uskoro znati više detalja."

Crno-bijeli su angažovali petoricu igrača tokom prelaznog roka, već je bilo odlazaka i tek će biti "bogatih" prodaja u Humskoj, a sasvim sigurno i novih dolazaka. Partizan mora da razmišlja o jačanju nekoliko mjesta u timu, a jedno od njih je i pozicija lijevog beka.

"Imamo u kadru igrače na toj poziciji, ali jeste pozicija o kojoj se razmišlja u perspektivi. Sve će zavisiti od potencijalnih odlazaka. Nevezano za to, kako se bude bližio kraj prelaznog roka, vidjećemo koje su nam pozicije u deficitu i gdje možemo da se pojačamo, pa ćemo u skladu sa tim i reagovati", rekao je Petrović.