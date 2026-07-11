Partizanov Inijesta dobio crveni za 180 sekundi u igri: Nevjerovatna glupost veziste tik pred početak sezone

Aleks Zeković je protiv Nafte ušao na teren na početku drugog dijela igre i odmah je dobio crveni karton.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Partizan se dobro predstavio u pripremnoj utakmici sa ekipom Nafte, izabranici Saše Ilića bili su efikasni, ali nije se proslavio Aleks Zeković. Mladi vezista je ušao na teren na početku drugog poluvremena i odmah je dobio crveni karton.

Bio je posljednji igrač odbrane Partizana i iz nekog razloga riješio je da sruši igrača koji je išao ka golu, pa je za samo 180 sekundi na terenu dobio crveni karton.

Pogledajte kako se to desilo:

Pogledajte 00:31 Aleks Zeković crveni karton Izvor: YouTube/FK Partizan Beograd Izvor: YouTube/FK Partizan Beograd

Teško da mladi vezista ovakvim potezima može sebi da kupi mjesto u startnoj postavi Partizana za nedjelju dana kada počne sezona Superlige protiv Zemuna.

Ko je Aleks Zeković?

Izvor: Box to Box Pictures/Yannick Verhoeven / imago sportfotodienst / Profimedia

"U Anžeu sam postigao 10 golova i 11 asistencija tokom sezone za omladince. Prije toga sam bio u Šoleu. Bilo mi je teško u Fejenordu, počeo sam da igram, pa sam doživio povredu koja me udaljila od terena godinu i po dana. Sada sam zdrav, sve ide dobro. Moja pozicija je 'osmica', u Anžeu sam više igrao 'šesticu'. Mislim da sam igrač od šesnaesterca do šesnaesterca, takozvano 'box to box' volim da igram i ofanzivno i defanzivno. Defanziva je važnija, ali ako je dobro odradiš onda možeš da se priključiš napadu i da postižeš golove i upisuješ asistencije.

Volio sam Inijestu kako igra, kako je inteligentan sa loptom. Nije igrač koji previše trči, tehnički je sve odrađivao, išao da postigne gol, da asistira, na obje strane terena je bio sjajan. Sebe bih donekle uporedio sa njim. Potrebno mi je da nađem ritam, da mogu da pružim maksimum na terenu. Da unaprijedim pregled igre i da ne komplikujem previše, već da radim ono što vidim", poručio je Zeković kada je došao u Partizan.