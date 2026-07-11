Sašu Ilića brinu povreda i nespremni Že: "Vidi se da fizički nije dobar, nadamo se boljem"

Saša Ilić je nakon ubjedljive pobjede nad Naftom na kraju priprema istakao da se nada da će na startu Superlige njegov tim biti još bolji.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizan je na generalnoj probi pred početak nove sezone u Superligi bio odličan i pobijedio je Naftu iz Lendave 4:1, uprkos tome što je nakon nesmotrenog starta Aleksa Zekovića ostao sa igračem manje u 48. minutu. Trener crno-bijelih Saša Ilić je poslije meča istakao da ga brine povreda njegovog igrača.

"Pobijedili smo danas 4:1, to je najubjedljivija pobjeda na pripremama. Jedna koja nije toliko lijepa stvar nadam se da će biti sve u redu. Osjetio je bol u tetivama i zamijenjen je na poluvremenu. Mislim da ništa nije bilo strašno. Eto igrao je i Že posljednjih 20 minuta. Vidi se da nije u fizički najboljem stanju, ali nadam se da će iz nedjelje u nedjelju biti sve bolji i bolji", rekao je na startu Saša Ilić.

Samson Nvulu je jedan od igrača koji je impresionirao na pripremama i na svojoj novoj poziciji po boku je ostavio odličan utisak na šefa struke.

"Ako moram da pomenem neko ime, da pomenem njega, zaista sam fasciniran kako je radio, kako je trenirao. Kako je igrao utakmice, izuzetno brzo prihvata neke zahtjeve, fizički je dominantan i želim mu da tako nastavi", naglasio je Ilić.

Što se tiče startnih 11 za meč sa Zemunom na Ubu na startu takmičenja u Superligi, za sada nema jasnih obrisa tima, ili Ilić nije htio o tome da govori.

"Sigurno da ja sam trener koji voli puno da rotira igrače. Nama je bitno da svi igrači budu zdravi, maksimalno fokusirani i da rade ono što mi od njih zahtijevamo, a ekipa će se mijenjati iz nedjelje u nedjelju. Uvijek može bolje. Idemo ka boljem, ali to nije dovoljno. Mislim da Partizan pravi puno jednostavnih grešaka i onda poslije toga se stvara određena konfuzija. Mislim da su ovi moji igrači tehnički sposobni da igraju mnogo jednostavnije."