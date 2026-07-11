Crno-bijeli se prisjetili istorijske titule osvojene prije 50 godina, nakon 11 godina u kojima nisu bili šampioni.

Izvor: MN PRESS

Za navijače Partizana 11. jul već pola vijeka nije, a nikada više neće ni biti samo običan datum u kalendaru. Baš na ovaj dan prije 50 godina, golom Nenada Bjekovića, crno-bijeli su u Ljubljani savladali Olimpiju i zahvaljujući remiju OFK Beograda i Hajduka iz Splita (1:1) na Karaburmi postali šampioni. Prije početka prvenstva to im niko nije predviđao.

Sezonu ranije, Partizan je završio na šestom mjestu. Tokom ljeta su otišli neki od najboljih igrača tima, a njihova mjesta popunili su kvalitetni i dokazani igrači, ali uglavnom sa drugoligaških terena. I zbog toga niko nije vjerovao da će tim Tomislava Kaloperovića, predvođen na terenu "Mocom" Vukotićem i "Đavolom" Bjekovićem postati šampion. Uradio je to na najluđi način u klupskoj istoriji.

Vidi opis Bilo je i težih dana u istoriji Partizana: Prekinuo ih je Nenad Bjeković, baš na današnji datum Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Igrao se posljednji minut u Ljubljani kada je centaršut loše zahvatio Stojković, a zatim "popravio" Bjeković koji je samo nekoliko mjeseci ranije nepovratno propustio priliku da pojača Bajern iz Minhena. Mreža se zatresla, a meč je odmah bio završen - navijači Partizana utrčali su na teren i više se niko nije zapitao da li je preostalo da se igra još nekoliko sekundi u nadoknadi.

Svih detalja meča odigranog prije tačno pet decenija prisjetili su se u 2026. godini glavni akteri, članovi te generacije koji su mogli da dođu na stadion Partizana. U lijepom ambijentu, uz povike podrške i navijačke pjesme stare decenijama, oni su kao i nekada dobili novi vjetar u leđa navijača koji su ih obožavali. Danas im je podrška bila potrebna podjednako kao i tada, jer su sa loptom veći majstori nego sa mikrofonom.

Fudbalski klub Partizan organizovao je stvarno lijepo i emotivno veče u bašti svog stadiona, uz prigodnu "knjižicu" koja podsjeća na šampionsku sezonu i repliku dresa koju je dobio svaki igrač slavne generacije. Nisu se mijenjali detalji, pa su golmani i sada dobili opremu tamnocrvene boje - one za koju je Kaloperović svojevremeno rekao da donosi sreću.

Veterani Partizana i navijači kluba nadaju se da će na istom mjestu slaviti i narednog ljeta, ali da će tada u centru pažnje biti trofej koji su osvojili Saša Ilić i njegovi igrači.