Da li Ugrešić ostaje za Partizan - Hetafe? Raća Petrović se obratio Grcima

Radosav Petrović potvrdio odlazak Ognjena Ugrešića u PAOK, dok se čeka odluka o njegovom nastupu protiv Hetafea.

Izvor: MN PRESS

Sportski direktor Partizana Radosav Petrović praktično je za grčki "SDNA" potvrdio odlazak Ognjena Ugrešića u PAOK, kao što je prethodno to isto učinila i njegova koleginica Milka Forcan. Očekuje se da svakog trenutka transfer bude ozvaničen, a ono što sve navijače Partizana zanima je - da li će Ugrešić biti u timu za revanš utakmicu plej-ofa Konferencijske lige protiv Hetafea?

U pitanju je susret koji se igra u četvrtak od 21 čas u Humskoj i koji mnogo toga može da odredi Partizanu kada je nastavak sezone u pitanju, pa možda čak i pitanje ostanka uprave i trenera Saše Ilića.

"Hoće li igrati? Još ne znamo...", rekao je Radosav Petrović za "SDNA" i dodao: "Mlad je i očigledno je da mu, pošto već zna sve u vezi sa transferom, možda misli neće biti 100 odsto usmjerene na utakmicu. Donijećemo konačnu odluku vrlo brzo, nakon razgovora sa trenerom i njegovim saradnicima, ali moja procjena je da neće igrati.

On je moderan vezista, jedan od onih koji se veoma dopadaju trenerima. Da, može da igra i kao ‘šestica’, visok je, veoma dobro fizički pripremljen i ima odličan pregled igre. Svakako još može da napreduje u PAOK-u", dodao je Petrović.

Koliko će zaraditi Partizan?

Prema riječima direktorice crno-bijelih Milke Forcan, transfer bi mogao da dostigne i osam miliona evra, ako se ispune svi bonusi, dok je takođe ugovorena i prijateljska utakmica dva kluba. Partizan i PAOK, odnosno njihovi navijači, godinama su u "bratskim" odnosima i ovo je bio idealan trenutak da se dogovori prijateljska utakmica.

"Mogu da potvrdim da je transfer završen. Ognjen napušta Partizan i karijeru će nastaviti u PAOK-u. On je jedan od miljenika ekipe. Bio je važan dio Partizana tokom posljednjih godina i fudbaler koji ima posebno mjesto u klubu. Sada odlazi kako bi karijeru nastavio u PAOK-u. Koliko znam, transfer bi ukupno mogao da dostigne 8 miliona evra. 6–6,5 miliona evra predstavlja fiksni dio dogovora, dok postoji još 1,5 miliona evra kroz bonuse. Pored toga, Partizan ima i procenat od naredne prodaje", rekla je Milka Forcan grčkim novinarima.