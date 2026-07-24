Saša Ilić se na konferenciji za medije pozabavio i situacijom sa Ognjenom Ugrešićem koji je dao jedan od golova protiv UNA Štrasena.

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan/MN Press

Fudbaleri Partizana savladali su UNA Štrasen iz Luksemburga sa 4:0 (2:0) na startu evropske sezone, a emotivni Saša Ilić je ipak imao i da zamjeri neke stvari svojim igračima. Istakao je da se neke stvari koje mu se ne sviđaju u igri ponavljaju, a nakon toga je pričao o Ognjenu Ugrešiću.

Iako nije zadovoljio na pripremama mladi vezni fudbaler je na evropskoj premijeri izašao na teren sa kapitenskom trakom i dao gol. Ne samo to, odlično se pokazao na terenu i bio jedan od bolje ocijenjenih fudbalera. Ipak, stalne glasine o transferu ga ometaju.

"To što se piše toliko i ja znam, što se piše po novinama. Ognjen je super dijete koje zbog tih određenih stvari da je stalno kao na pragu nekog odlaska nije bio na nivou što se tiče priprema. Zbog toga nije bio u 11 protiv Zemuna. Sada kada se vratio na utakmici na zadnjem veznom bio je jako dobar. On je bitan igrač za nas, ne znam njegovu budućnost. Lijepo je da dijete od 19 godina da dva gola na dvije utakmice. Verovatno on u glavi nije smiren jer očekuje neku ponudu, ali ja to ne znam", rekao je Saša Ilić.

"Nema startnih 11"

Vidi opis "On je dijete od 19 godina, nije smiren jer se svašta piše": Saša Ilić digao glas zbog glasina o kapitenu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Kao što Ognjen Ugrešić kao kapiten nema zagarantovano mjesto u timu, tako zapravo nema niko u ovom timu i to je jasno rekao Saša Ilić nakon meča.

"Što se tiče pojačanja pričao sam i ranije, završiću. Vidjećemo šta će biti. Što se tiče 11, ova ekipa Partizana može da igra sa velikim intenzitetom i zato moramo da rotiramo igrače. Pogotovo kada imamo utakmice na tri dana moramo da rotiramo igrače. Niko me do sada nije toliko oduševio da može da ima zagarantovano mjesto", završio je Saša Ilić.

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