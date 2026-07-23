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Partizan pregazio UNA Štrasen u Evropi!

Partizan pregazio UNA Štrasen u Evropi!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Fudbaleri Partizana rutinski su savladali tim UNA Štrasen na startu svoje evropske sezone 4:0 (2:0).

Partizan pregazio UNA Štrasen u Evropi! Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana rutinski su savladali UNA Štrasen iz Luksemburga 4:0 (2:0) na svom terenu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija i tako su triumfalno započeli svoju evropsku sezonu.

Tim Saše Ilića našao se na korak od prolaska dalje u meču u kome rival nijednom nije ozbiljno priprijetio golu koji je umjesto Marka Miloševića čuvao Miloš Krunić.

Već poslije četiri minuta se videlo kuda ide ovaj meč kada je Samson promijenio stranu, lopta je na kraju došla do Roganovića koji je dodao do Zubairua. Krilni igrač je asistirao Kojzeku za 1:0, a onda je dva puta pogodio.

Prvo je u 28. minutu iskoristio odbijenu loptu i poslao je u mrežu, a onda je nakon crvenog kartona za rivala na startu drugog poluvremena dao svoj drugi pogodak u 68. minutu. Konačnih 4:0 postavio je Ognjen Ugrešić koji se deset minuta prije kraja najbolje snašao u šesnaestercu rivala.

 (MONDO)

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FK Partizan Konferencijska liga

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