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Zbog ovoga je novi miljenik Grobara: Kojzek za četiri minuta "kupio" navijače Partizana

Zbog ovoga je novi miljenik Grobara: Kojzek za četiri minuta "kupio" navijače Partizana

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Partizan je u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija poveo golom Erika Kojzeka.

Partizan UNA Štrasen gol Erika Kojzeka Izvor: Screenshot/YouTube/@TVArenaSport

Partizan je u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija dočekao UNA Štrasen, a tim Saše Ilića na svom terenu je poveo 1:0 već u 4. minutu susreta. Strijelac gola bio je Erik Kojzek za opšte oduševljenje na stadionu JNA.

Partizan se "snašao" u akciji koja mu je donijela rano vođstvo. Kojzek, koji je već bio strijelac dva gola u pripremama, uspio je ponovo da oduševi navijače Parnog valjka. Akcija je krenula sa desne strane preko Simsona, potom je stigla do Roganovića koji je pronašao Zubairua, koji je trčao ka kaznenom prostoru rivala.

Pogledajte gol Kojzeka u 4. minutu za Partizan: 

Erik Kojzek
Izvor: Screenshot/YouTube/@TVArenaSport

Uspio je Ibrahim Zubairu da stigne do šesnaesterca, ali ne i da dobro prihvati loptu. Zbog toga je morao brzo da misli, iza njega se nalazio Kojzek koji je trčao ka golu rivala, pa je riješio da Slovencu doda loptu, a onda je Erik protrčao, loptu plasirao u gol i potrčao ka navijačima da proslavi prvenac u Evropi.

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Tagovi

fudbal FK Partizan Konferencijska liga Erik Kojzek

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