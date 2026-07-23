Saša Ilić je dao prvu izjavu poslije ubjedljive pobjede Partizana protiv UNA Štrasen, ima stvari kojima nije zadovoljan.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je lako i ubjedljivo pobijedio ekipu UNA Štrasen u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija (4:0). Pitanje pobjednika nije se postavljalo ni u jednom momentu, a srpski tim je pokazao zbog čega je imao ulogu favorita i opravdao je na terenu. Saša Ilić je odmah poslije meča dao analizu viđenog.

"Hvala na čestitkama, lijepa pobjeda za nas, lijep rezultat. Želim da se zahvalim navijačima koji su došli u velikom broju, podrška nam puno znači. Bilo je lijepih momenata, ali i onih na kojima moramo da poradimo. Početak je prvenstva, treba nam još puno vremena da bi Partizan igrao onako kako ja želim da izgleda", rekao je Ilić u izjavi za "Arenu sport".

Vidi opis "Ima stvari na kojima moramo da radimo": Saša Ilić nije u potpunosti zadovoljan poslije pobjede Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Nije htio sebe da stavlja u prvi plan. Dočekan je ovacijama na terenu.

"Samo želim da im se zahvalim još jednom, da kažem da su igrači su fokusu. Naši igrači su izuzetno mladi i njima je potrebna podrška", završio je Ilić koji je svjestan da će ekipu čekati još teži rivali od tima iz Luksemburga u nastavku sezone.

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Pogledajte 00:40 Ovacije navijača Partizana za trenera Sašu Ilića Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)