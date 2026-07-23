"Moglo je i uvjerljivije, ali zadovoljni smo!" Juričić upisao gol i asistenciju u rušenju prvaka Moldavije!

Luka Juričić već je postigao dva gola za Borac ove sezone na evropskoj sceni.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Asistenciju i pogodak upisao je Luka Juričić u ubjedljivom trijumfu Borca nad Petrokubom (3:0) u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Namjestio je u 20. minutu pogodak za Damira Hrelju, a potom u 64. minutu i sam zatresao mrežu iza leđa Kristijana Avrama. Mogao je učinak da bude još bogatiji, ali je u istom minutu kad je poentirao uzdrmao prečku gostujućeg gola sa 22-23 metra.

"Prelijep šut je bio, šteta što nije ušla ona prečka, ali nagrađeni smo u sljedećem napadu. Sve u svemu, dobra utakmica, dobra predstava naše ekipe. Na kraju, rezultat je čak mogao biti i uvjerljiviji, iako jesmo zadovoljni sa ovih 3:0. Zaista ogromna prednost pred revanš u Moldaviji. Međutim, idemo tamo isto sa pobjedničkim stavom da ostvarimo još jednu pobjedu u nizu", istakao je Juričić, istakavši da Petrokub svakako nije rival kojeg treba potcijeniti u drugom odmjeravanju snaga, sljedećeg četvrtka.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Petrokub je šampion Moldavije. Svi šampioni nisu za potcenjivanje, osvojili su moldavsko prvenstvo prije jednog Šerifa Tiraspol koji je redovan član evropskih takmičenja i sigurno da su ekipa za respekt. Međutim, i mi smo šampioni naše države i vodimo se time da niko nije bolji od nas i tako ćemo se predstaviti u svakoj utakmici", riječi su Luke Juričića, koji je dan prije meča sa Petrokubom produžio ugovor sa Borcem do ljeta 2028. godine.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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