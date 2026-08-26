Saša Ilić ni riječ o ostavci: "Ogrijaće valjda i nas u Partizanu"

Trener Partizana Saša Ilić nije želio da govori o ostavci i budućnosti Partizana poslije njegovog eventualnog odlaska iz Humske

Izvor: Youtube / FK Partizan Beograd

Trener Partizana Saša Ilić je uoči meča protiv Hetafea želio da u obraćanju medijima govori samo o meču u Konferencijskoj ligi. Legenda crno-bijelih insistirala je da govori isključivo o susretu protiv španskog tima i šansama crno-bijelih u narednom meču, pa ipak je podvukla da će jednog dana "ogrijati sunce i Humsku ulicu".

Partizan je možda i u najlošijoj situaciji od postojanja, da li su problemi skoro nastali ili oni traju duže vremena, pokušao je da odgovori Ilić.

"Volio bih da znam odgovor. Ogrijaće valjda i nas. Svaki pozitivan rezultat, pogotovo sutra, ako se desi da Partizan napravi rezultat koji očekujemo, napraviće iskorak za budućnost. Partizan je u teškom momentu, mogu da pričam o tome jer sam dugo godina u ovom klubu i ovo je najteži momenat mog boravka u Partizanu. Za mene je Partizan najveći klub na svijetu i jednom će se sve promijeniti."

Trener Partizana nije želio da govori o izmjenama koje će imati u ekipi pred meč sa španskim timom, ali je naglasio da Ognjen Ugrešić neće biti u timu, kao i da suspenzija od strane kluba Ibrahima Zubairua i dalje važi.

"Partizan je u takvoj situaciji u kakvoj je, želim da podržite ove momke. Dešava nam se da iz svakog prvog šuta primamo pogodak. Svim momcima i meni kao treneru je potrebna podrška. Ovo nije meč koji ima reprizu, od njega zavisi budućnost Partizana. Partizan će živjeti i bez Saše Ilića. Ko god bude bio u ekipi, daće svoj maksimum", dodao je Ilić.

Kakav Partizan će igrati protiv Hetafea?

"I sami igrači su uvidjeli određene stvari. Dešavali su se periodi igre, Partizan je bio egal sa ekipom Hetafea. Možda bi rezultat bio povoljniji da nismo pogodili prečku i da je lopta ušla u gol. Igrači su vidjeli da mogu da pariraju i nadam se da će tako biti", rekao je Ilić.