JSD Partizan: "Primarni cilj je stabilizacija fudbalskog kluba"

U jeku krize u FK Partizan oglasio se i predsjednik Upravnog odbora JSD Partizan Željko Tanasković.

Izvor: MN PRESS

Nakon najave ostavki kompletne uprave i prvog trenera Fudbalskog kluba Partizan sada smo čuli i stav iz sportskog društva. Predsjednik Upravnog odbora JSD Partizan nekada proslavljeni odbojkaš Željko Tanasković oglasio se povodom potresa u klubu i istakao da je ovo vrlo složen momenat.

"Nalazimo se u izuzetno složenom i izazovnom trenutku za Fudbalski klub Partizan, ali i za cijelo naše Sportsko društvo. Ostavke rukovodstva su odraz kompleksnosti situacije u kojoj se klub nalazi i taj čin moramo posmatrati sa punom odgovornošću prema instituciji kakva je Partizan", rekao je Tanasković za "Sport klub".

On je naglasio da je sada osnovni cilj da se klub stabilizuje, a pozvao je i sve aktere da ne dozvole da ih ponesu emocije u ovakvom momentu.

"U ovakvim momentima najvažnije je da sačuvamo mir i staloženost. Emocije su uvijek visoke kada je Partizan u pitanju, ali odluke od kojih zavisi budućnost kluba moraju se donositi hladne glave i kroz legalne organe. Naš primarni cilj mora biti stabilizacija. Fudbalski klub nije pojedinac, niti jedna uprava, to je sistem sa ogromnom tradicijom i milionima navijača. Jugoslovensko sportsko društvo Partizan stoji na raspolaganju da u okviru svojih nadležnosti pruži svu neophodnu podršku, pomogne u uspostavljanju konstruktivnog dijaloga i pronalaženju održivog rješenja za izlazak iz ove krize."

FK Partizan igra meč sa Hetafeom na stadionu "JNA" u četvrtak od 21 čas i nakon poraza od 3:1 u prvom meču traži pravo malo čudo i ulazak u grupnu fazu evropskog takmičenja. Nakon toga bi prema prethodnim najavama trebalo da odu uprava i trener.

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