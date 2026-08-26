"Marka": Cijela Španija navija za Hetafe protiv Partizana, toliko je važno

Madridski list "Marka" podsjetio da Hetafe u revanšu protiv Partizana igra za nacionalni koeficijent čitavog španskog fudbala. I za ulazak još jednog tamošnjeg tima u Ligu šampiona.

Izvor: MN PRESS

Španska "Marka" najavljuje utakmicu Partizana i Hetafea kao jako važnu za tamošnji fudbal zbog nacionalnog koeficijenta. U toj zemlji se nadaju prolasku tima iz predgrađa Madrida i kasnijem uspjehu u Konferencijskoj ligi, čime bi se stvorila šansa da španska liga ima pet predstavnika u Ligi šampiona, kao ove sezone (Barselona, Real, Viljareal, Atletiko, Betis).

"'Heta' neće biti sam. Čitav španski fudbal pratiće šta će uraditi ekipa Hozea Bordalasa. Njegov plasman u takmičenje donio bi La Ligi veće šanse u borbi za peto mjesto vodi u Ligu šampiona, što je ove sezone već koristio Real Betis zahvaljujući rezultatima španskih klubova u Evropi. Imajući u vidu rezultate ekipa iz ostalih velikih liga, Hetafe ne smije da kiksne da špansko prvenstvo ne bi već sada bilo u zaostatku i krenulo iz nepovoljnije pozicije", objasnio je novinar Huankar Navaserada.

Hetafe će mijenjati tim

Čuveni španski medij podsjetio je da Hetafe dolazi na gostovanje Partizanu sa prednošću 3:1 iz prve utakmice plej-ofa za Konferencijsku ligu, ali i bez defanzivca Abdela Abkara, suspendovanog zbog crvenog kartona u prvoj utakmici.

Bordalas će imati na raspolaganju vezistu Mariju Martina, koji se oporavio i mogao bi da bude starter da bi odmorio jednog od vezista koji nisu prestajali da igraju prošle nedjelje.

Španci o Partizanu: "Ilić spasava ponos velikana"

"Marka" podsjeća na katastrofalnu formu crno-bijelih u Superligi i na ponuđenu ostavku Saše Ilića poslije poraza u Lučanima prošlog vikenda.

"Partizan se uzda i u svoju istoriju. Crno-bijeli su u Evropi tri puta uspijevali da nadoknade zaostatak od najmanje dva gola: protiv Sparte iz Praga u Kupu evropskih šampiona 1965/66, protiv Kvins Park Rendžersa u Kupu UEFA 1984/85. i protiv Sabaha u kvalifikacijama za Ligu konferencija 2023/24. Sada je, međutim, Partizan ranjen. Nakon poraza na Koliseumu, crno-bijeli su ponovo izgubili u prvenstvu Srbije i pali na pretposljednje mjesto na tabeli, sa samo jednom pobjedom u prvih pet kola. Udarac je bio toliko snažan da je trener Saša Ilić razmišljao o ostavci. Uprava i navijači uspjeli su da ga ubijede da ostane, makar do utakmice sa Hetafeom", navedeno je.

Dok se Ilić sprema sa ekipom za svoj potencijalno posljednji meč na klupi, Španci znaju koliko mu predstojeći susret znači. Kao i čitavom klubu.

"Ilić će sjediti na klupi sa zadatkom da spase više od same eliminacione runde - ponos velikana koji prolazi kroz jedan od najtežih perioda u svojoj istoriji", navedeno je u tekstu "Marke".

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