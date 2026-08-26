Partizan ostavio poruku Hetafeu na semaforu: Španci je ugledali čim su izašli na teren

Partizan dočekao Hetafe porukom dobrodošlice na semaforu.

Izvor: MN PRESS

"Dobro došli", pisalo je na semaforu stadiona Partizana u srijedu uveče, tokom treninga ekipe Hetafea na glavnom terenu u Humskoj. Tom porukom dobrodošlice crno-bijeli su dočekali svog rivala u meču odluke, u kojem će ekipa Saše Ilića igrati u četvrtak od 21 čas.

Hetafe je donio iz Španije prednost 3:1 i braniće je u revanšu u Beogradu - i to pred punim stadionom. Iz Partizana su u utorak potvrdili da su prodali 25.000 karata, a preostale ulaznice biće kupljene do početka meča u Humskoj, koji nosi ogromnu težinu za crno-bijele.

U situaciji u kojoj su u ostavci i uprava i trener Saša Ilić, crno-bijeli su sportski dočekali goste iz Španije. Pogledajte kako je to izgledalo u miru i tišini Humske, gdje će u četvrtak uveče biti puno i veoma bučno, u znak podrške "Parnom valjku".

Pobjednik dvomeča igraće u ligaškoj fazi Konferencijske lige, a eliminisani će završiti evropsku sezonu. Pročitajte mogući sastav crno-bijelih za revanš, koju je Saša Ilić najavio kao utakmicu "bez rezerve, za budućnost kluba".

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