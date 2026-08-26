logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan ostavio poruku Hetafeu na semaforu: Španci je ugledali čim su izašli na teren

Partizan ostavio poruku Hetafeu na semaforu: Španci je ugledali čim su izašli na teren

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Partizan dočekao Hetafe porukom dobrodošlice na semaforu.

Poruka dobrodošlice za Hetafe na stadionu Partizana Izvor: MN PRESS

"Dobro došli", pisalo je na semaforu stadiona Partizana u srijedu uveče, tokom treninga ekipe Hetafea na glavnom terenu u Humskoj. Tom porukom dobrodošlice crno-bijeli su dočekali svog rivala u meču odluke, u kojem će ekipa Saše Ilića igrati u četvrtak od 21 čas.

Hetafe je donio iz Španije prednost 3:1 i braniće je u revanšu u Beogradu - i to pred punim stadionom. Iz Partizana su u utorak potvrdili da su prodali 25.000 karata, a preostale ulaznice biće kupljene do početka meča u Humskoj, koji nosi ogromnu težinu za crno-bijele.

U situaciji u kojoj su u ostavci i uprava i trener Saša Ilić, crno-bijeli su sportski dočekali goste iz Španije. Pogledajte kako je to izgledalo u miru i tišini Humske, gdje će u četvrtak uveče biti puno i veoma bučno, u znak podrške "Parnom valjku".

Pobjednik dvomeča igraće u ligaškoj fazi Konferencijske lige, a eliminisani će završiti evropsku sezonu. Pročitajte mogući sastav crno-bijelih za revanš, koju je Saša Ilić najavio kao utakmicu "bez rezerve, za budućnost kluba".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan fudbal Konferencijska liga Hetafe

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC