Poruka Grobara upravi i Saši Iliću: Navijači Partizana transparentom rekli svoje o ostavkama

Navijači Partizana pružili podrku upravi u ostavci i Saši Iliću, koji je takođe najavio odlazak iz kluba

Izvor: MN PRESS

Navijači Partizana istakli su na meču protiv Hetafea transparent podrške upravi i stručnom štabu, na čelu sa Sašom Ilićem. "Stručnom štabu i upravi koji brane klupsko ime bezrezervna podrška od južne tribine".

Izvor: MN PRESS

Tom porukom Grobari su stali u odbranu odlazeće uprave i trenera Saše Ilića, koji je takođe podnio ostavku poslije poraza od Mladosti iz Lučana i pada u zonu ispadanja Superlige.

Crno-bijele fudbalere je ova poruka dočekala po izlasku iz tunela u Humskoj na meč protiv Hetafea, u revanšu plej-ofa za ulazak u Konferencijsku ligu. Stadion je bio pun i Ilićev tim imao je ogroman vjetar u leđa u borbi za preokret poslije španskih 1:3 i za plasman u ligašku fazu evro-takmičenja.

Pogledajte kako je izgledala Humska u četvrtak uveče: