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Uživo, Partizan - Hetafe: Nižu se napadi crno-bijelih 0

Crno-bijeli igraju meč odluke na svom terenu

Detalje meča potražite klikom na karticu "Razvoj događaja".

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Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Izvor: MN PRESS

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Izvor: MONDO

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Dobro došli u tekstualni prenos

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