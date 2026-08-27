Crno-bijeli igraju meč odluke na svom terenu
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Stativa, crno-bijeli umalo ugurali loptu u gol!
Demba Sek je snažno utrčao u kazneni prostor po desnoj strani, a u duelu sa čuvarom se lopta odbila i završila na stativi.
Partizan opet u napadu, Demba Sek iznudio korner
Crno-bijeli su sada bili agresivni po desnoj strani, a zakuvalo se poslije kornera u kaznenom prostoru. Že je bio u oštrom sukobu sa čuvarima iz Hetafea.
Humska eksplodirala kada je Zvezda primila gol
Pogledajte slavlje na tribinama stadiona Partizana zbog vijesti da je Zvezda primila gol od Viktorije za produžetke.
14' Ni iz trećeg "slobodnjaka" nije bilo šuta
Vukotić sada nije šutirao, već je dodao Igoru Miladinoviću, a on nije našao prostor za šut.
11' Ponovo šansa za Partizan, fauliran Miladinović!
Crno-bijeli su opet krenuli i napad i sada je slobodan udarac bio sa oko 20 metara, iz veoma dobre prilike za šut sa lijeve strane. Vukotić je ponovo izveo slobodnjak i pogodio živi zid.
Poruka Grobara upravi i Saši Iliću!
Navijači Partizana istakli su na meču protiv Hetafea transparent podrške upravi i stručnom štabu, na čelu sa Sašom Ilićem. "Stručnom štabu i upravi koji brane klupsko ime bezrezervna podrška od južne tribine".Izvor: MN PRESS
7' Prvo uzbuđenje, šansa za Partizan!
Že je ramenom, grubo fauliran na desnoj strani i to je bio slobodan udarac za Milana Vukotića. Ipak, poslije centaršuta nije bilo prilike za srpski tim.
Meč je počeo!
Humska je krcata!
Sprema se spektakl u Humskoj
Ovo je tim Partizana za meč odluke!
Krunić - Simić, Milić, Samson, Roganović - Baba, Vukotić - Miladinović, Čumić, Sek - Že!
Saša Ilić je preselio na klupu štopera Stefana Mitrovića. Poslije velikih grešaka i loše forme, bivši reprezentativac Srbije večeras će biti rezerva, a štoperi će biti Nikola Simić i Stefan Milić.
Startnih XI za utakmicu protiv Hetafea ⚫️⚪️— FK Partizan (@FKPartizanBG)August 27, 2026
Na klupi za rezervne igrače su: Milošević, Đurđević, Petrović, Mitrović, Milovanović, Alilović, Zeković, Aleksić, Kostić, Traore, Kojzek, Lekić.pic.twitter.com/68B9Vh1RSh
Stigao je autobus sa ekipom Partizana
Sudija iz Švajcarske
Glavni arbitar večerašnjeg meča je Švajcarac Urs Šnider (40) i prvi put sudi crno-bijelima.
"Ovaj meč nema reprizu, igramo za budućnost kluba"
Saša Ilić je motivisao svoje igrače pred duel protiv Hetafea i nije htio da govori o svojoj podnesenoj ostavci.
Hetafe brani vođstvo 3:1
Španski predstavnik stigao je u Beograd sa vođstvom od dva gola, stečenim prošle nedjelje u predgrađu Madrida.
Dobro došli u tekstualni prenos
Partizan od 21 čas igra protiv Hetafea meč odluke za plasman u Konferencijsku ligu.
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