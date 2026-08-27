21 : 24 Stativa, crno-bijeli umalo ugurali loptu u gol! Demba Sek je snažno utrčao u kazneni prostor po desnoj strani, a u duelu sa čuvarom se lopta odbila i završila na stativi.

21 : 21 Partizan opet u napadu, Demba Sek iznudio korner Crno-bijeli su sada bili agresivni po desnoj strani, a zakuvalo se poslije kornera u kaznenom prostoru. Že je bio u oštrom sukobu sa čuvarima iz Hetafea.

21 : 21 Humska eksplodirala kada je Zvezda primila gol Pogledajte slavlje na tribinama stadiona Partizana zbog vijesti da je Zvezda primila gol od Viktorije za produžetke. Pogledajte 00:19 Slavlje na JNA zbog primljenog gola Crvene zvezde Izvor: MONDO Izvor: MONDO

21 : 17 14' Ni iz trećeg "slobodnjaka" nije bilo šuta Vukotić sada nije šutirao, već je dodao Igoru Miladinoviću, a on nije našao prostor za šut.

21 : 17 11' Ponovo šansa za Partizan, fauliran Miladinović! Crno-bijeli su opet krenuli i napad i sada je slobodan udarac bio sa oko 20 metara, iz veoma dobre prilike za šut sa lijeve strane. Vukotić je ponovo izveo slobodnjak i pogodio živi zid.

21 : 14 Poruka Grobara upravi i Saši Iliću! Navijači Partizana istakli su na meču protiv Hetafea transparent podrške upravi i stručnom štabu, na čelu sa Sašom Ilićem. "Stručnom štabu i upravi koji brane klupsko ime bezrezervna podrška od južne tribine". Izvor: MN PRESS

21 : 11 7' Prvo uzbuđenje, šansa za Partizan! Že je ramenom, grubo fauliran na desnoj strani i to je bio slobodan udarac za Milana Vukotića. Ipak, poslije centaršuta nije bilo prilike za srpski tim.

21 : 00 Meč je počeo!

20 : 59 Humska je krcata! Pogledajte 00:16 Pun stadion Partizana Izvor: MONDO Izvor: MONDO

19 : 55 Ovo je tim Partizana za meč odluke! Krunić - Simić, Milić, Samson, Roganović - Baba, Vukotić - Miladinović, Čumić, Sek - Že! Saša Ilić je preselio na klupu štopera Stefana Mitrovića. Poslije velikih grešaka i loše forme, bivši reprezentativac Srbije večeras će biti rezerva, a štoperi će biti Nikola Simić i Stefan Milić. Startnih XI za utakmicu protiv Hetafea ⚫️⚪️



Na klupi za rezervne igrače su: Milošević, Đurđević, Petrović, Mitrović, Milovanović, Alilović, Zeković, Aleksić, Kostić, Traore, Kojzek, Lekić.pic.twitter.com/68B9Vh1RSh — FK Partizan (@FKPartizanBG)August 27, 2026

19 : 54 Stigao je autobus sa ekipom Partizana Pogledajte 00:15 Stigao autobus sa fudbalerima Partizana Izvor: MONDO Izvor: MONDO

19 : 54 Sudija iz Švajcarske Glavni arbitar večerašnjeg meča je Švajcarac Urs Šnider (40) i prvi put sudi crno-bijelima.

19 : 53 Hetafe brani vođstvo 3:1 Španski predstavnik stigao je u Beograd sa vođstvom od dva gola, stečenim prošle nedjelje u predgrađu Madrida. Vidi opis Uživo, Partizan - Hetafe: Nižu se napadi crno-bijelih Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD