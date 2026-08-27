Pratite uživo uz MONDO meč Crvene zvezde i Viktorije u Plzenju u revanšu plej-ofa za ulazak u Ligu Evrope.

Crvena zvezda je nakon pobjede od 3:0 na svom terenu u prvom meču plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope otišla u Češku i tamo će igrati sa namjerom da opet pobijedi. Novi trener Albert RIjera je poručio da neće biti opuštanja i da ekipa izlazi na teren kao da je 0:0.

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