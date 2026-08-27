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Uživo, Viktorija - Crvena zvezda: Rijeri 3:0 nije dosta, hoće pobjedu u Češkoj 0

Pratite uživo uz MONDO meč Crvene zvezde i Viktorije u Plzenju u revanšu plej-ofa za ulazak u Ligu Evrope.

Crvena zvezda je nakon pobjede od 3:0 na svom terenu u prvom meču plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope otišla u Češku i tamo će igrati sa namjerom da opet pobijedi. Novi trener Albert RIjera je poručio da neće biti opuštanja i da ekipa izlazi na teren kao da je 0:0.

Detalje meča potražite klikom na karticu "Razvoj događaja".

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Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
17:25

Ko sudi?

Holandske sudije će voditi računa o ovoj utakmici. Dani Makeli će biti prvi arbitara, linijski će biti Hesel Stigstra i Jon de Vrajs, četvrti sudija je Džoi Kuj, VAR je Denis Higler, a njegov pomoćnik Ričard Martens.

17:06

Šta je bilo na prošlom meču?

Debitovao je Albert Rijera na klupi i Crvena zvezda je zablistala. Pobijedila je 3:0, a igra je možda bila i ubjedljivija od rezultata.

17:05

Čekamo revanš

Od 19 časova Crvena zvezda gostuje Viktoriji iz Plzenja u revanš meču kvalifikacija za ulazak u grupnu fazu Lige Evrope.

UKRATKO

  • Viktorija - Crvena zvezda
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