Pratite uživo uz MONDO meč Crvene zvezde i Viktorije u Plzenju u revanšu plej-ofa za ulazak u Ligu Evrope.
Crvena zvezda je nakon pobjede od 3:0 na svom terenu u prvom meču plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope otišla u Češku i tamo će igrati sa namjerom da opet pobijedi. Novi trener Albert RIjera je poručio da neće biti opuštanja i da ekipa izlazi na teren kao da je 0:0.
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Ko sudi?
Holandske sudije će voditi računa o ovoj utakmici. Dani Makeli će biti prvi arbitara, linijski će biti Hesel Stigstra i Jon de Vrajs, četvrti sudija je Džoi Kuj, VAR je Denis Higler, a njegov pomoćnik Ričard Martens.
Šta je bilo na prošlom meču?
Debitovao je Albert Rijera na klupi i Crvena zvezda je zablistala. Pobijedila je 3:0, a igra je možda bila i ubjedljivija od rezultata.
Uživo, Viktorija - Crvena zvezda: Rijeri 3:0 nije dosta, hoće pobjedu u Češkoj
Čekamo revanš
Od 19 časova Crvena zvezda gostuje Viktoriji iz Plzenja u revanš meču kvalifikacija za ulazak u grupnu fazu Lige Evrope.
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- Viktorija - Crvena zvezda