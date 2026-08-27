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Rastanak na Marakani: Zvezda prodala Seola u Njemačku, evo koliko će zaraditi srpski šampion

Rastanak na Marakani: Zvezda prodala Seola u Njemačku, evo koliko će zaraditi srpski šampion

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda prodala je jednog od najvažnijih igrača, poziv iz Bundeslige se ne odbija.

Crvena zvezda prodala Seola Izvor: MN PRESS

Sada je i zvanično, Crvena zvezda se dogovorila sa nemačkim Augzburgom oko transfera Jung Vu Seola. Prema navodima njemačkih medija, srpski šampion će zaraditi oko 3.750.000 evra na ime transfera.

Suma bi dodatno mogla da poraste za 1.500.000 evra koliko iznose bonusi, uz 10 odsto od naredne prodaje. Ugovor je potpisan do 2030. godine.

Iako je u ugovoru igrača postojala klauzula od pet miliona evra, nisu na Marakani pravili problem beku koji je i te kako zaslužio poziv iz liga petice.

"Zaista se radujem epizodi u Augzburgu. Bundesliga je sjajna i izuzetno zahtjevna liga u kojoj želim dalje da napedujem i da se dokažem. Ne mogu da dočekam da izađem pred naše navijače". Seol je za Zvezdu odigrao 101 utakmicu, dao osam golova i upisao 16 asistencija.

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Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Seol Jung Vu transferi

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