Tim Crvene zvezde za Plzenj: Rijera krije, ali zna se kome idu ključevi u ruke

Trener Albert Rijera odabraće ovih 11 igrača za revanš protiv Viktorije Plzenj.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde igraju u Plzenju revanš protiv Viktorije, a trener Albert Rijera će poslati na teren tim od kojeg očekuje pobedu.

Poruka da Crvena zvezda igra "kao da je 0:0" i instrukcija igračima da bi trebalo prvi da postignu gol, jasno definišu namjere Alberta Rijere. Sa druge strane, zagonetni osmijesi kada se priča o timu pokazuju da možda još nije u potpunosti spreman da nagrađuje "drugopozivce" koji su pobijedili Čukarički, a na račun onih koji su pobedili Viktoriju.

Španski trener Albert Rijera nije lak za "čitanje", ali bi moglo da se nasluti kojih 11 igrača će poslati na teren u četvrtak uveče, kada se bude igrao revanš plej-ofa za Ligu Evrope. Takođe, nije potrebno dugo razmišljati o tome koji igrači će u veznom redu dobiti ključeve Zvezdine igre u ruke.

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Među stativama će biti Mateuš Magaljaeš i tu nema nikakve dileme, dok su u posljednjoj liniji vjerovatno zacementirani još i Derik Lukasen kao lažni desni bek i Miloš Veljković kao centralni igrač u odbrani kada su u liniji tri štopera. Treći štoper trebalo bi da bude Frenklin Tebo Učena, koji će imati zadatak da povremeno "raširi" na lijevu stranu terena.

Mjesto lijevog beka prinudno će zauzeti Timi Maks Elšnik, ali ga to neće ograničavati. Imaće zadatak da ulazi u sredinu terena i ponovi partiju iz Beograda - kada je, vjerovatno, bio igrač meča.

Vezni red će ponovo biti u rukama Radeta Krunića koji bi trebalo da ima manje posla u odbrani nego tokom beogradskog meča kada se spuštao da bude jedan od štopera.

Mesta na krilima rezervisana su za Osmana Bukarija i kapitena Mirka Ivanića, dok će iza napadača igrati Vasilije Kostov sa defanzivnijom i Mohamed Čam sa ofanzivnijom ulogom.

Mjesto centralnog napadača zauzeće Marko Arnautović, koji će ponovo imati veliku borbu protiv defanzivaca Viktorije Plzenj. Sada bi mogao i da se nagradi golom zbog svega što je uradio u Beogradu.

Dakle, da rezimiramo, očekivani sastav Zvezde za revanš u Plzenju je: Mateuš - Lukasen, Veljković, Učena - Elšnik, Krunić - Bukari, Čam, Kostov, Ivanić - Arnautović.

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