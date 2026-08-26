Rijerino upozorenje igračima Zvezde: "Ako nekoga samo vidim, odmah ću ga izvesti"

Trener Crvene zvezde Albert Rijera upozorio je igrače da će hitno izvoditi iz igre svakoga ko pomisli da protiv Viktorije Plzenj čuva vođstvo 3:0 iz Beograda.

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Albert Rijera upozorio je svoje igrače na stadionu Viktoriju Plzenj - ako vidi da neko "čuva" vođstvo 3:0 iz Beograda u revanšu, odmah će ga zamijeniti. To upozorenje iznio je na konferenciji za novinare na Dusan areni, pre treninga na glavnom terenu.

"Moramo igrati inteligentno. Znam kako funkcioniše fudbal, morate u svakom meču pokazati kvalitet i pokazati želju za pobjedom. To je za mene najlakši način, jer sve dok sam trener nikad neću pripremiti meč u kojem ću 'čekati'. Ne znam kako da pripremim meč u kojem 'čekam' protivnika. Igraćemo na isti način, pokušaćemo da pobijedimo, jer vjerujem da je to najbolji način za pripremu, nevezano za to da li imate prednost ili ne", rekao je Rijera.

Zvezdin trener je bio upitan da li je ispratio dramatičnu eliminaciju Seltika iz kvalifikacija za Ligu šampiona protiv LASK-a. Prvak Škotske imao je takođe vođstvo 3:0 posle prvog meča plej-ofa, u drugom je poveo 1:0, a onda je prosuo ogromnu prednost i ispao.

"To je fudbal, ali LASK i Seltik imaju drugačije igrače, atmosferu, energiju i plan od Zvezde i Plzenja. Dali ste primjer i dali nam temu za razmišljanje, ali to ne 'pali'. Pripremiću ekipu kako da istrči na teren. Od starta ću osjetiti ako je neko pasivan. Ako neko doda dva puta loptu iza sebe i ako neko povjeruje da je prednost koju imamo dovoljna, odmah ću ga zamijeniti. Možda i oborim rekord u izmjenama i možda počnem da menjam poslije pet ili 10 minuta. Jer igrači moraju da igraju unaprijed i moraju da znaju da sutra nećemo čekati. Najbolji način da pobijedimo je da postignemo gol, pa drugi. Ako čekate, onda mogu da se dogode stvari koje ste pomenuli, ali pobrinuću se da se mom timu to ne dogodi", kazao je španski trener.

Duel Viktorije Plzenj i Crvene zvezde počeće u četvrtak u 19 časova i daće ime učesnika ligaške faze Lige Evrope. Poraženi će u ligašku fazu Konferencijske lige.