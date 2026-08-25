Seltik ispustio 4:0 i Ligu šampiona: Austrijsko čudo za sva vremena u Lincu

Seltik je ispao iz Lige šampiona ispustivši vođstvo od čak 4:0 u revanšu. Čudesan preokret LASK-a, pobjeda 5:1 u revanšu i istorijski, prvi plasman u najjače takmičenje.

Izvor: Severin Aichbauer/SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Šampion Austrije LASK kvalifikovao se za Ligu šampiona jer je u plej-ofu nevjerovatno eliminisao Seltik. U Lincu je u utorak uveče poslije produžetaka bilo 5:1 za domaćina, a u ukupnom rezultatu 5:4. Šampion Škotske donio je od kuće vođstvo 3:0, početkom revanša poveo je 1:0 i imao ogromnih 4:0 u dvomeču. Međutim, to nije bilo dovoljno da se preda ekipa Ditmara Kibauera, već je napravila jedan od najvećih preokreta u istoriji kvalifikacija za LŠ.

Strijelci za domaće bili su Nigerijac Mozes Usor u 32. minutu pri katastrofalnoj reakciji odbrane Škota, pa Hrvat Robert Ljubičić, koji je sa ivice šesnaesterca na Usorovu asistenciju pogodio za 2:1 u 48. minutu. "Zamirisalo" je na čudo i ono je počelo da se događa od 58. minuta, kada je Amerikanac Semjuel Adeniran pogodio za 3:1, obistinilo se u 90. minutu, golom austrijskog veziste Florijana Flekera glavom iz peterca za 4:1 i za produžetke.

Seltik je pod vođstvom Martina O'Nila pokušavao izmjenama da se probudi i da spriječi debakl, ali nije uspio. Upravo je Amerikanac Adeniran u 109. minutu postavio ogromnih 5:1 udarcem po zemlji sa dvadesetak metara, pa je u 115. propustio da pogodi iz penala za još većih 6:1. Nije taj promašaj skupo koštao Austrijance, kao ni promašaj Kristofa Daneka u posljednjim trenucima utakmice. Seltik je već bio pobijeđen i ispraćen u Ligu Evrope.

LASK je prvi austrijski tim koji će igrati u Ligi šampiona od sezone 2024/25 i Red Bul Salcburga. U utorak uveče, u eliti se pridružio norveškom Bode Glimtu, koji je razbio NEK Najmehen Dušana Tadića, kao i Sabahu iz Azerbejdžana, koji je još dramatičnije ušao u Ligu šampiona preko Hapoel Ber Ševe.

U srijedu uveče saznaćemo imena posljednja četiri učesnika Lige šampiona:

AEK - Levski 21.00 (prvi meč 0:0)

Celje - Slovan Bratislava 21.00 (1:1)

Lion - Fenerbahče 21.00 (1:1)

Viking - Dinamo Zagreb 21.00 (2:2)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!