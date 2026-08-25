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Zvezdin dželat ispustio Ligu šampiona u posljednjem napadu: Delirijum u Azerbejdžanu i najteži poraz Hapoela ikad

Zvezdin dželat ispustio Ligu šampiona u posljednjem napadu: Delirijum u Azerbejdžanu i najteži poraz Hapoela ikad

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Sabah iz Azerbejdžana igraće Ligu šampiona jer je poslije produžetaka eliminisao Hapoel Ber Ševu u plej-ofu za Ligu šampiona. Izraelski prvak, dželat Crvene zvezde ovog ljeta, u posljednjem minutu sudijske nadoknade je ostao bez LŠ.

Sabah u Ligi šampiona Izvor: TV Arena sport/screenshot

Azerbejdžanski klub Sabah plasirao se u Ligu šampiona, jer je dramatično u dvomeču plej-ofa izbacio Hapoel Ber Ševu, Zvezdinog "dželata" iz prethodnog kola. Izraelci su imali pobjedu i Ligu šampiona "u džepu" i samo je trebalo da se još minut odbrane, a onda su primili gol za 3:2 za Sabah i za 4:4 u dvomeču. Ušlo se u dodatnih pola sata, poslije kojih je bilo 5:2 za ekipu Veljka Simića, bivšeg krila Zvezde i Ksandera Severine, bivšeg ofanzivca Partizana.

Azerbejdžanski tim ispisao je istoriju pod vođstvom litvanskog trenera Valdasa Dambrauskasa, koji je svojevremeno u ovdašnjem regionu vodio Goricu, Ludogorec, Hajduk Split i Đer.

Uspjeh karijere ostvario je na najdramatičniji mogući način.

U četvrtom, posljednjem minutu nadoknade izjednačio je Sabah u dvomeču, golom poslije korner. I to kakvim, savršen volej-udarac izveo je Telur Mutalimov u posljednjoj prilici na utakmici i donio vođstvo 3:2 i produžetke. U njima je sve bila rutinska stvar za domaćina punog samopouzdanja, pa je na kraju moglo da bude i ubjedljivije od konačnih 5:2.

Veljko Simić odigrao je spektakularno ljeto za Sabah i postigao čak šest golova u kvalifikacijama. Sa njim na čelu, azerbejdžanski prvak eliminisao je velški TNS, finski KuPS i danski Arhus, a u pobjedi protiv Hapoel Ber Ševe za pamćenje igrao je do 87. minuta. Simić će drugi put igrati u ligaškoj fazi Lige šampiona, jer je i sa Crvenom zvezdom nastupao u najjačem takmičenju.

Sa druge strane, Hapoel Ber Ševa će zauvijek žaliti zbog ovako dramatične eliminacije u ligašku fazu Lige Evrope. Srpski centarfor Igor Zlatanović ponovo je bio jedan od najboljih igrača ekipe, dao je i gol za vođstvo 1:0 u 10. minutu, ali to nije bilo dovoljno za prolaz, kao i pogodak Gaja Mizrahija u 61. minutu za 1:2 na semaforu.

Sabah je bio uporan i izborio je mjesto u elitnom takmičenju, u kojem će igrati protiv najboljih i najjačih klubova na svijetu, pred kojima će ove jeseni biti put u Baku, na stadion "Tofik Bahramov".

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Tagovi

Sabah fudbal Liga šampiona

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