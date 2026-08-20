Hapoel iz Ber Ševe preokrenuo je protiv Sabaha u prvom od dva kvalifikaciona meča za Ligu šampiona

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Blistao je Sabah, ali nije uspio da ostavi sjajan utisak do kraja meča. Na kraju je Hapoel iz Ber Ševe slavio 2:1, a preokret je režirao Igor Zlatanović u 79. minutu u prvom meču kvalifikacija za Ligu šampiona.

Činilo se da Sabah ima sve pod kontrolom nakon što je Veljko Simić postigao novi gol, šesti za ovaj tim. Bilo je to već u šestom minutu, a na asistenciju Timoteuša Puhača. Međutim, prije odlaska na veliki odmor Džejvon Ist je u 43. minutu zatresao mrežu za izjednačenje. Možda se ishod i očekivao, pošto je Hapoel većim dijelom prvog poluvremena imao posjed u nogama, a upornost se na kraju i isplatila.

Vidi opis Preokret protiv Simića i Sabaha: Zlatanović donio pobjedu Hapoelu Gol Veljka Simića za pobedu 4:1. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Arena Sport Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Gledali smo vrlo slično izdanje i u drugom dijelu meča. Sabah nije imao velike šanse da dođe do novog vođstva, dok je s druge strane Hapoel uspio da iskoristi bar jednu. Poslije brojnih izmjena u timu domaćina, Zlatanović je u 79. minutu, na asistenciju Eliea Peretsa, bio precizan za preokret i vođstvo u prvom meču.

Naredni susret zakazan je za 25. avgust u 18.45, a domaćin će biti Sabah.

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