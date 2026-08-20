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Preokret protiv Simića i Sabaha: Zlatanović donio pobjedu Hapoelu

Preokret protiv Simića i Sabaha: Zlatanović donio pobjedu Hapoelu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Hapoel iz Ber Ševe preokrenuo je protiv Sabaha u prvom od dva kvalifikaciona meča za Ligu šampiona

Hapoel Ber Ševa pobijedio Sabah Izvor: Shaul Greenfield / Zuma Press / Profimedia

Blistao je Sabah, ali nije uspio da ostavi sjajan utisak do kraja meča. Na kraju je Hapoel iz Ber Ševe slavio 2:1, a preokret je režirao Igor Zlatanović u 79. minutu u prvom meču kvalifikacija za Ligu šampiona.

Činilo se da Sabah ima sve pod kontrolom nakon što je Veljko Simić postigao novi gol, šesti za ovaj tim. Bilo je to već u šestom minutu, a na asistenciju Timoteuša Puhača. Međutim, prije odlaska na veliki odmor Džejvon Ist je u 43. minutu zatresao mrežu za izjednačenje. Možda se ishod i očekivao, pošto je Hapoel većim dijelom prvog poluvremena imao posjed u nogama, a upornost se na kraju i isplatila.

Gledali smo vrlo slično izdanje i u drugom dijelu meča. Sabah nije imao velike šanse da dođe do novog vođstva, dok je s druge strane Hapoel uspio da iskoristi bar jednu. Poslije brojnih izmjena u timu domaćina, Zlatanović je u 79. minutu, na asistenciju Eliea Peretsa, bio precizan za preokret i vođstvo u prvom meču.

Naredni susret zakazan je za 25. avgust u 18.45, a domaćin će biti Sabah.

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Tagovi

Liga šampiona Sabah Hapoel Ber Ševa

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