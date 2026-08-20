Hapoel iz Ber Ševe preokrenuo je protiv Sabaha u prvom od dva kvalifikaciona meča za Ligu šampiona
Blistao je Sabah, ali nije uspio da ostavi sjajan utisak do kraja meča. Na kraju je Hapoel iz Ber Ševe slavio 2:1, a preokret je režirao Igor Zlatanović u 79. minutu u prvom meču kvalifikacija za Ligu šampiona.
Činilo se da Sabah ima sve pod kontrolom nakon što je Veljko Simić postigao novi gol, šesti za ovaj tim. Bilo je to već u šestom minutu, a na asistenciju Timoteuša Puhača. Međutim, prije odlaska na veliki odmor Džejvon Ist je u 43. minutu zatresao mrežu za izjednačenje. Možda se ishod i očekivao, pošto je Hapoel većim dijelom prvog poluvremena imao posjed u nogama, a upornost se na kraju i isplatila.
Preokret protiv Simića i Sabaha: Zlatanović donio pobjedu Hapoelu
Gol Veljka Simića za pobedu 4:1.
Gledali smo vrlo slično izdanje i u drugom dijelu meča. Sabah nije imao velike šanse da dođe do novog vođstva, dok je s druge strane Hapoel uspio da iskoristi bar jednu. Poslije brojnih izmjena u timu domaćina, Zlatanović je u 79. minutu, na asistenciju Eliea Peretsa, bio precizan za preokret i vođstvo u prvom meču.
Naredni susret zakazan je za 25. avgust u 18.45, a domaćin će biti Sabah.
Rezultati ostalih mečeva
- Seltik - LASK 3:0
- Hapoel Ber Ševa - Sabah 2:1
- NEK Najmehen - Bode Glimt 1:3
- Slovan - Celje 1:1