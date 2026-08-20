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Tadićeva magija nije bila dovoljna: Senzacija Lige šampiona prejaka za Holanđane

Tadićeva magija nije bila dovoljna: Senzacija Lige šampiona prejaka za Holanđane

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Bode Glimt nastavio je da "rešeta", pa tako nije poštedio ni tim Dušana Tadića u kvalifikacijama za Ligu šampiona

Bode Glimt pobijedio Nek 3:1 u gostima Izvor: Stanley Gontha, Pro Shots / Alamy / Profimedia

Bode Glimt je praktično jednom nogom u Ligi šampiona, pošto je u prvom meču plej-ofa kvalifikacija ubjedljivo savladao NEK Najmehen sa 3:1. Norvežani su do prednosti stigli u 25. minutu preko Feta, da bi Helmersen sa penala u 41. minutu povisio na 2:0. Već u 50. minutu bilo je 0:3, kada je gol postigao Alesami. Situaciju je djelimično popravio Dušan Tadić, ali to nije bilo dovoljno za preokret.

NEK je pokušavao da se vrati u meč, a u završnici je domaćin uspio da smanji zaostatak. Dušan Tadić je u 85. minutu glavom skrenuo loptu poslije centaršuta i tako praktično asistirao Bišofu za pogodak. Domaći tim je potom pogodio i stativu, ali nije uspio da izbjegne poraz.

Pogledajte asistenciju Dušana Tadića:

Asistencija Dušana Tadića protiv Bode Gilmta
Izvor: YouTube/@TVArenaSport

Bode Glimt je tako napravio ogroman korak ka plasmanu u elitno evropsko takmičenje i pred revanš na svom terenu ima dva gola prednosti. Naredni susret zakazan je za 25. avgust od 21 sat. Ono što je još zanimljivije, Bode je nastavio da oduševljava u Ligi šampiona, nakon što je prošle sezone bio apsolutna senzacija ovog takmičenja.

Rezultati ostalih mečeva

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Tagovi

Liga šampiona Bode/Glimt Dušan Tadić

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