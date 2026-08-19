Sabah i Veljko Simić imaju sjajnu saradnju, a golovi koje niže Srbin to i dokazuju

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Srpski fudbaler Veljko Simić (31) nastavlja da blista u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Bivši fudbaler Crvene zvezde postigao je novi pogodak, ovoga puta protiv Hapoel Ber Ševe i stigao do čak šestog gola u borbi za plasman u elitno evropsko takmičenje.

Simić je u Bukureštu donio prednost Sabahu već u prvom poluvremenu. Poslije asistencije Timoteuša Puhača, srpski fudbaler je glavom poslao loptu u mrežu i još jednom potvrdio sjajnu formu.

Pogledajte gol Veljka Simića:

Gol Veljka Simića u kvalifikacijama za Ligu šampiona Izvor: YouTube/@TVArenaSport

Posebno impresivan podatak je da je Simić bio strelac na šest od sedam utakmica koje je odigrao u kvalifikacijama. Prije Hapoel Ber Ševe, tresao je mreže protiv Nju Sentsa, KuPS-a i Orhusa, pa se trenutno nalazi na vrhu liste strijelaca ovog dijela takmičenja.

Lazarevčaninu je ovo još jedno poglavlje zanimljive karijere. Fudbalski se formirao u Švajcarskoj, gdje je prošao mlađe kategorije Bazela, a kasnije je igrao za Domžale, Šafhauzen, Kjas, Vintertur i Zemun. Upravo ga je Zemun doveo u Crvenu zvezdu, za koju je od 2018. do 2021. odigrao 62 utakmice i postigao 15 golova. Sa crveno-bijelima je osvojio dvije šampionske titule.

Vidi opis Veljko Simić vodi Sabah u Ligu šampiona: Šesti gol ovog ljeta, ruši i Zvezdinog dželata Gol Veljka Simića za pobedu 4:1. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Arena Sport Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Nakon Zvezde nastupao je za Vojvodinu, Omoniju i Sivas, da bi početkom 2026. stigao u Azerbejdžan na pozajmicu. Dobre partije bile su dovoljne da Sabah odluči da ga zadrži, a Simić sada na najbolji mogući način opravdava ukazano povjerenje.

Ako nastavi u istom ritmu, bivši Zvezdin fudbaler mogao bi da bude jedno od najzanimljivijih imena ovogodišnjih kvalifikacija za Ligu šampiona.