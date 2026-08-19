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Veljko Simić vodi Sabah u Ligu šampiona: Šesti gol ovog ljeta, ruši i Zvezdinog dželata

Veljko Simić vodi Sabah u Ligu šampiona: Šesti gol ovog ljeta, ruši i Zvezdinog dželata

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Sabah i Veljko Simić imaju sjajnu saradnju, a golovi koje niže Srbin to i dokazuju

Veljko Simić dao novi gol za Sabah Izvor: Gilavar / Alamy / Profimedia

Srpski fudbaler Veljko Simić (31) nastavlja da blista u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Bivši fudbaler Crvene zvezde postigao je novi pogodak, ovoga puta protiv Hapoel Ber Ševe i stigao do čak šestog gola u borbi za plasman u elitno evropsko takmičenje.

Simić je u Bukureštu donio prednost Sabahu već u prvom poluvremenu. Poslije asistencije Timoteuša Puhača, srpski fudbaler je glavom poslao loptu u mrežu i još jednom potvrdio sjajnu formu.

Pogledajte gol Veljka Simića: 

Gol Veljka Simića u kvalifikacijama za Ligu šampiona
Izvor: YouTube/@TVArenaSport

Posebno impresivan podatak je da je Simić bio strelac na šest od sedam utakmica koje je odigrao u kvalifikacijama. Prije Hapoel Ber Ševe, tresao je mreže protiv Nju Sentsa, KuPS-a i Orhusa, pa se trenutno nalazi na vrhu liste strijelaca ovog dijela takmičenja.

Lazarevčaninu je ovo još jedno poglavlje zanimljive karijere. Fudbalski se formirao u Švajcarskoj, gdje je prošao mlađe kategorije Bazela, a kasnije je igrao za Domžale, Šafhauzen, Kjas, Vintertur i Zemun. Upravo ga je Zemun doveo u Crvenu zvezdu, za koju je od 2018. do 2021. odigrao 62 utakmice i postigao 15 golova. Sa crveno-bijelima je osvojio dvije šampionske titule.

Nakon Zvezde nastupao je za Vojvodinu, Omoniju i Sivas, da bi početkom 2026. stigao u Azerbejdžan na pozajmicu. Dobre partije bile su dovoljne da Sabah odluči da ga zadrži, a Simić sada na najbolji mogući način opravdava ukazano povjerenje.

Ako nastavi u istom ritmu, bivši Zvezdin fudbaler mogao bi da bude jedno od najzanimljivijih imena ovogodišnjih kvalifikacija za Ligu šampiona.

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Veljko Simić

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