"Ne igraju treneri, ovo je Zvezda - Viktorija": Albert Rijera povisio ton pred revanš u Evropi

Crvena zvezda protiv Viktorije Plzenj igra za plasman u Ligu Evrope. Taj meč najavio je trener Albert Rijera.

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Albert Rijera najavio je revanš plej-ofa protiv Viktorije Plzenj, u kojem će srpski šampion braniti prednost (3:0) stečenu u Beogradu prethodne nedkelje.

Rekao je da je poručio igračima "da dođu ovdke i pobijede" i naglasio da je rival tim koji nema šta da izgubi poslije beogradskih "0:3".

"Očekujem da igramo kao da je 0:0. Utakmica neće biti ista. Promijenjena je atmosfera, mnogo toga je drugačije. Biće momenata kada patimo, momenata kada uživamo. Uvjeren sam da ćemo mi imati fantastičnu utakmicu sutra", rekao je Rijera, šireći optimizam.

Ipak, u jednom trenutku konferencije je podigao ton, naglašavajući značaj igrača, a ne trenera. Naglasio je da ne igra ni on, ni novi trener Viktorije Plzenj, Radoslav Kovač.

"Treneri ne igraju, ovo je Crvena zvezda - Viktorija Plzenj. Kada završimo trening, ja samo dajemo informacije, pripremam igrače. Ono što radi trener protivničkog tima nije u mojim rukama", rekao je španski stručnjak.

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