Zvezdu stavili kraj Dinamo Zagreba, tu su i Juventus i Milan: Ko je sve čeka na žrijebu za Ligu Evrope

Zvezdu na žrijebu za Ligu Evrope čekaju Dinamo Zagreb, Juventus i Milan - pod uslovom da prođe Viktoriju Plzenj

Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia

Crvena zvezda ovog četvrtka od 19 časova u Češkoj igra revanš protiv Viktorije Plzenj, za plasman u Ligu Evrope i za povratak u drugo po snazi evropsko takmičenje. Ako prvak Srbije izbori plasman u Ligi Evrope, biće smješten u drugi šešir na žrijebu (petak, 13 časova) i mogao bi da igra sa Dinamom Zagrebom "Ex-Yu derbi" poslije 35 godina.

Zvezda bi u slučaju prolaska sa identičnim koeficijentom kao Dinamov (46.500) bila u grupi bolje rangiranih timova u drugom šeširu. U aktuelnom, ligaškom sistemu, crveno-bijeli bi dobili po dva tima iz svakog šešira i to uključuje i mogućnost da igra i protiv Zagrepčana, jer su u srijedu ispali iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

Iako se još očekuje potvrda svih učesnika Lige Evrope, već sada se zna velika većina timova protiv kojih bi Zvezda mogla da igra. Napisaćemo u ovom popisu samo one koji su sigurni učesnici Lige Evrope:

Prvi šešir : Leverkuzen, Juventus, Milan, Lion, AZ Alkmar, Olimpijakos, Real Sosijedad, Olimpik Marsej

: Leverkuzen, Juventus, Milan, Lion, AZ Alkmar, Olimpijakos, Real Sosijedad, Olimpik Marsej Drugi šešir : Union, Dinamo Zagreb, Seltik, Sparta Prag, Ren

: Union, Dinamo Zagreb, Seltik, Sparta Prag, Ren Treći šešir : Šturm, Kristal Palas, Bornmut, Sanderlend, Selta, Hofenhajm

: Šturm, Kristal Palas, Bornmut, Sanderlend, Selta, Hofenhajm Četvrti šešir: Torense, Hapoel Berševa, NEK Najmehen, Levski

✅ Lyon confirmed in Pot 1



✅ Dinamo Zagreb confirmed in Pot 2



Anderlecht climbs back up to Pot 2



✅ Celje confirmed in Pot 3



✅ Levski confirmed in Pot 4



Full analysis of probabilities and scenarios in our Simulatorpic.twitter.com/zVCMQ0UQNP — Football Meets Data (@fmeetsdata)August 26, 2026

Rijera zaprijetio igračima pred meč

Trener Albert Rijera zabranio je svojim igračima da čuvaju beogradskih "3:0", insistira da crveno-bijeli moraju u napad i uvjerava da se Zvezdi neće dogoditi Seltikov scenario. Ako Špančev tim uspješno dovrši posao u Plzenju, čeka ga sigurno još jedna uzbudljiva sezona u Ligi Evrope.