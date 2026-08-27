Zvezda u Ligu Evrope mora kao velikan: Rijerinih "Još je 0:0" - to je poruka dostojna evropskog šampiona

Crvena zvezda mora da razmišlja isto kao Albert Rijera i da se u ligaškoj fazi Lige Evrope priključi kontinentalnim šampionima u velikom stilu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u Plzenju (četvrtak, 19, TV Arena sport) igra za mjesto u Ligi Evrope. Ono što je uradila prije sedam dana više nema nikakav značaj - španski stručnjak Albert Rijera tvrdi da 3:0 iz Beograda ne važe, da je u dvomeču 0:0 i da će iz igre izvesti svakog igrača koji bude branio rezultat. Rijera želi da njegova ekipa prva postigne gol u Plzenju.

Pobjeda srpskog šampiona na gostovanju u Češkoj ne bi bila presudna za ovo ljeto u kvalifikacijama, istorijski ne bi bila među najvažnijima koje je Zvezda ostvarila, ali bi crveno-bijeli poslali jasnu poruku. Ako novi trener kaže da se ide na pobjedu - onda bi uz nju trebalo stići do ligaške faze izuzetno jako evropskog takmičenja.

Zvezdi bi pobjeda protiv Viktorije bila samo jedna recka na zidu, ali i još jedna potvrda da srpski tim pripada kremu evropskog fudbala. Ako u ligaškoj fazi crveno-bijele čekaju timovi poput Milana, Juventusa, Olimpika iz Marseja ili Seltika, onda bi do nje trebalo stići u maniru velikog kluba.

Trener Crvene zvezde Albert Rijera će bez obzira na ishod utakmice u Plzenju još šest puta do kraja 2026. godine imati priliku da "održi lekciju" o tome kakav fudbal treba da igraju njegovi puleni. Biće bolje ako takve najave budemo slušali pred mečeve Lige Evrope, nakon što su ga fudbaleri Zvezde već poslušali i pobediti Viktoriju na gostujućem terenu.

Ko će igrati za Zvezdu?

Trener Albert Rijera rekao je da će možda biti 10 istih igrača kao protiv Viktorije u Beogradu, da će možda biti promjena u sastavu i iznenađenja za cjelokupnu javnost, ali o imenima - nije htio da priča. Španski stručnjak nije želio da i novinari iz Češke čuju njegove planove dan pred utakmicu Crvene zvezde u Plzenju.

Pretpostavljamo da će crveno-bijeli nastupiti u sastavu Mateuš - Lukasen, Veljković, Tebo Učena - Krunić, Elšnik - Bukari, Čam, Kostov, Ivanić - Arnautović. U ovakvoj postavci će Timi Maks Elšnik imati prostor da "luta" između lijevog beka i centralnog veznog, dok će Vasilije Kostov igrati i u jednoj i u drugoj liniji veznog reda.

Kad se igra, ko sudi i gdje je prenos?

Meč Viktorija Plzenj - Crvena zvezda igra se od 19.00, u četvrtak. Utakmica će biti odigrana na Doosan areni u centru Plzenja, a Zvezda će imati podršku svojih navijača koji su i dan ranije mogli da sretnu na glavnim ulicama i u najpopularnijim barovima. Stadion u Plzenju trenutno može da primi tek nešto više od 11.500 navijača, iako je u prošlosti imao i daleko veći kapacitet.

Vidi opis Zvezda u Ligu Evrope mora kao velikan: Rijerinih "Još je 0:0" - to je poruka dostojna evropskog šampiona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 23 / 23

Viktorija Plzenj i Crvena zvezda će igrati za mjesto u ligaškoj fazi Lige Evrope, a pravdu na ovom meču dijeliće holandski sudija Danijele Makeli. Njemu će pomagati tim u kojem je još pet sudija iz Holandije, a zemljaci bi trebal oda se potrude da sve prođe u najboljem redu na ovoj utakmici.

Utakmicu češkog i srpskog predstavnika možete odgledati na dva televizijska kanala. RTS će meč prenositi na svom drugom programu, a Arena sport na Premium 1 kanalu. Takođe, tekstualni prenos meča iz Plzenja možete pratiti na portalu MONDO.