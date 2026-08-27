Neshvatljiva glupost Osmana Bukarija: Udarao igrača Viktorije pred sudijom, ostavio Zvezdu na cjedilu

Ofanzivac Crvene zvezde izgubio razum i dobio crveni karton protiv Viktorije Plzenj u najvažnijem trenutku dvomeča

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Napadač Crvene zvezde Osman Bukari (27) doživio je pomračenje razuma na utakmici protiv Viktorije Plzenj. Pri rezultatu 1:1 i sigurnom vođstvu svog tima u dvomeču (4:1), Bukari je ne jednom, već dva puta udario fudbalera češkog tima, Iračanina Merhasa Doskija - na metar od pomoćnog arbitra.

Sudija Dani Makeli je prišao i sasvim opravdano pokazao crveni karton Bukariju, a Zvezda je nedugo poslije tog trenutka primila gol iz penala, za vođstvo Viktorije Plzenj 2:1.

Pogledajte skandalozan potez Bukarija:

Pogledajte 00:58 Osman Bukari dobio crveni karton na meču Viktorija Plzenj Crvena zvezda Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

Nevjerovatnom glupošću, Bukari je uveo čitav tim u nervozu i problem. Albert Rijera će mu sigurno zamjeriti i uvjeriti se koliko zapravo (ne) može da računa na njega u ovako važnim mečevima.

Podsjetimo, Bukari je došao ovog ljeta drugi put u Zvezdu i na pozajmici je do kraja sezone iz poljskog tima Viđev Lođ, u kojem je prošlog proljeća izgubio mjesto u timu.