logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gospodski oproštaj Seola od Zvezde: Imao je jednu molbu za Delije

Gospodski oproštaj Seola od Zvezde: Imao je jednu molbu za Delije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Jung Vu Seol nastaviće karijeru u njemačkom Augzburgu.

Jung Vu Seol oprostio se od Crvene zvezde Izvor: DT/© MN press, all rights reserved

Reprezentativac Južne Koreje Jung Vu Seol oprostio se od Crvene zvezde i navijača emotivnom porukom. On je zvanično potpisao ugovor sa njemačkim Augzburgom, a srpskom šampionu na ime transfera ide oko četiri miliona evra.

Desni bek je za kratko vrijeme prirastao za srca Delijama, a nada se da će pristalice crno-bijelih na isti način podržati i Kim Je Gena iz Koreje.

"Drage Delije i Zvezdina porodico, dvije godine koje sam proveo igrajući za Zvezdu, jedan od najvećih klubova na Balkanu, bile su čast i privilegija koju ću uvijek nositi sa sobom. Ljubav i podrška koju sam dobio i na terenu i van njega, i širom grada, zajedno sa nevjerovatnim hukom Delija, ostaće zauvijek u mom srcu. Duboko sam zahvalan upravi kluba, stručnom štabu i saigračima, koji su me uvijek tretirali kao porodicu", napisao je Seol i dodao:

"Iako napuštam tim zbog novog putovanja, uvijek ću pamtiti i podržavati Zvezdu. I, molim vas, nastavite da pružate punu podršku Kim Je Genu iz Koreje. Srećno i hvala, Crvena zvezdo“, napisao je Seol.

Prema navodima njemačkih medija, srpski šampion će zaraditi oko 3.750.000 evra na ime transfera. Suma bi dodatno mogla da poraste za 1.500.000 evra koliko iznose bonusi, uz 10 odsto od naredne prodaje. Seol je sa Augzburgom potpisao ugovor do 2030. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Seol Jung Vu FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC