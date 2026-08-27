Gospodski oproštaj Seola od Zvezde: Imao je jednu molbu za Delije

Jung Vu Seol nastaviće karijeru u njemačkom Augzburgu.

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Reprezentativac Južne Koreje Jung Vu Seol oprostio se od Crvene zvezde i navijača emotivnom porukom. On je zvanično potpisao ugovor sa njemačkim Augzburgom, a srpskom šampionu na ime transfera ide oko četiri miliona evra.

Desni bek je za kratko vrijeme prirastao za srca Delijama, a nada se da će pristalice crno-bijelih na isti način podržati i Kim Je Gena iz Koreje.

"Drage Delije i Zvezdina porodico, dvije godine koje sam proveo igrajući za Zvezdu, jedan od najvećih klubova na Balkanu, bile su čast i privilegija koju ću uvijek nositi sa sobom. Ljubav i podrška koju sam dobio i na terenu i van njega, i širom grada, zajedno sa nevjerovatnim hukom Delija, ostaće zauvijek u mom srcu. Duboko sam zahvalan upravi kluba, stručnom štabu i saigračima, koji su me uvijek tretirali kao porodicu", napisao je Seol i dodao:

"Iako napuštam tim zbog novog putovanja, uvijek ću pamtiti i podržavati Zvezdu. I, molim vas, nastavite da pružate punu podršku Kim Je Genu iz Koreje. Srećno i hvala, Crvena zvezdo“, napisao je Seol.

Prema navodima njemačkih medija, srpski šampion će zaraditi oko 3.750.000 evra na ime transfera. Suma bi dodatno mogla da poraste za 1.500.000 evra koliko iznose bonusi, uz 10 odsto od naredne prodaje. Seol je sa Augzburgom potpisao ugovor do 2030. godine.