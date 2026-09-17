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Požar se nekontrolisano širi: Zatražena međunarodna pomoć za gašenje vatrene stihije na Čvrsnici

Požar se nekontrolisano širi: Zatražena međunarodna pomoć za gašenje vatrene stihije na Čvrsnici

Autor Dušan Volaš
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Za gašenje požara na planini Čvrsnici, koji se nalazi na izrazito nepristupačnom terenu i neprestano se širi, zatražena je međunarodna pomoć i angažman dva kanadera iz Republike Hrvatske, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).

Zatražena međunarodna pomoć za gašenje vatrene stihije na Čvrsnici Izvor: Ministarstvo odbrane BiH

Kopnene vatrogasne snage trenutno nemaju mogućnost da se probiju do samog požarišta zbog surovog i neprohodnog reljefa, pa se borba protiv vatrene stihije odvija isključivo iz vazduha.

U akciju su uključeni "er traktor", koji je dosad zabilježio 10 naleta, kao i helikopter koji je djelovao u 17 naleta.

Požar je aktivan na lokalitetu Razvale, na koti od čak 1.890 metara nadmorske visine.

Na tom području juče su intervenisale sve raspoložive vatrogasne jedinice iz Jablanice, potpomognute kolegama iz susjednih gradova i opština. Međutim, kako se vatra proširila na predjele do kojih ljudstvo i vozila ne mogu fizički prići, gašenje sa zemlje je obustavljeno, a pomoć kanadera označena je kao ključna za stavljanje požara pod kontrolu.

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