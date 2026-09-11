Ogroman požar u tržnom centru: Stravičan snimak iz Sjeverne Makedonije (Video)

Veliki požar izbio u tržnom centru u Sjevernoj Makedoniji, izgorelo 20-ak prodavnica.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Više od 20 prodavnica izgorjelo je u požaru u tržnom centru u Šuto Orizarima u Sjevernoj Makedoniji, piše "Sloboden Pečat". Najvažnije je da nema stradalih i povrijeđenih osoba.

Izgorjele su prodavnice sa tekstilnom i drugom robom. Požar je izbio danas u ranim jutarnjim časovima, oko 3.20 časova.

Vlasnik prodavnica je S.S. koji je dao lokale u zakup. Zasad nije poznat uzrok požara.

U akciji gašenja požara učestvovalo je 15 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila. Zasad nije poznat uzrok požara, istraga je u toku.

(Mondo.rs)