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Ložila vatru u dvorištu pa otišla: Žena (71) osumnjičena za veliki požar na Ljubuši

Ložila vatru u dvorištu pa otišla: Žena (71) osumnjičena za veliki požar na Ljubuši

Autor Dragana Božić Izvor atv
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Sedamdesetjednogodišnjakinja iz Zvirnjače osumnjičena je za izazivanje požara koji se 4. septembra proširio na šire područje planine Ljubuše, kao i područja opština Prozor i Tomislavgrad.

shutterstock_135059156.jpg Izvor: Shutterstock

Policijski službenici Policijske stanice (PS) Kupres provode kriminalističku obradu nad ženom rođenom 1955. godine, za koju postoji osnovana sumnja da je izazvala požar na području sela Zvirnjača.

Nakon okončanja istrage, Policijska stanica Kupres podnijeće izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Kantonalnom tužilaštvu u Livnu, prenosi ATV.

Policijska stanica Kupres zaprimila je 4. septembra oko 14 sati prijavu o požaru na području Zvirnjače. Usljed djelovanja vjetra i izrazito suhe vegetacije, požar se potom proširio na šire područje planine Ljubuše, kao i područja opština Prozor i Tomislavgrad.

Uviđajem i provedenom kriminalističkom obradom utvrđeno je da je žarište požara bilo u dvorištu porodične kuće u Zvirnjači te da je požar izazvala 71-godišnja žena.

Tokom kriminalističke obrade osumnjičena je potvrdila da je u dvorištu ložila vatru koju je nakratko ostavila bez nadzora, nakon čega je došlo do nekontrolisanog širenja plamena na okolnu suhu vegetaciju i otvoreni prostor.

(Mondo)

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Tagovi

požar tomislavgrad Prozor-Rama

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