Dramatična borba sa vatrenom stihijom: Kanaderi pomogli u gašenju požara između Kupresa, Rame i Tomislavgrada

Dok su hrvatski kanaderi uspjeli zaustaviti vatru koja je prijetila naseljima u Prozor-Rami, situacija u Tomislavgradu i dalje je dramatična jer je požar zahvatio čak 14.000 hektara.

Izvor: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

Uz angažovanje dva kanadera iz Hrvatske i koordinisani rad sa vatrogasnim jedinicama, opasnost po stambene objekte na području Prozor-Rame uspješno je otklonjena tokom poslijepodnevnih časova.

Kako je za HRT izjavio Pero Pavlović, portparol Kriznog štaba Hercegovačko-neretvanskog kantona, iako požar na ovom lokalitetu još nije u potpunosti ugašen, vatrena stihija više ne ugrožava lokalna naselja.

S druge strane, situacija na području Tomislavgrada ostaje izuzetno ozbiljna. Pomoćnik za civilnu zaštitu Kantona 10 Ivan Perić saopštio je da je požar zahvatio prostrana područja površine oko 14.000 hektara, što predstavlja otprilike tri posto teritorije ovog kantona.

Na terenu su angažovani vatrogasci, pripadnici civilne zaštite i brojni dobrovoljci koji uz pomoć teške mehanizacije neumorno probijaju nove protivpožarne koridore.

Premijer Kantona 10 Ivan Vukadin naglasio je da se nadležne službe trude da vatru zaustave na dvije primarne linije odbrane, dok je načelnik Tomislavgrada Ivan Buntić potvrdio da je zbog razmjera ove elementarne nepogode zatražena i zvanična pomoć Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.