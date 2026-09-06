U Hercegovini aktivno više požara: Najteža situacija na području Bileće

Hercegovački vatrogasci gase požare u više sela na području Bileće, Gacka i Trebinja, a situacija je teška na području Bileće, gdje je u rejonu sela Korita aktivan veliki požar, rečeno je u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

"Bilećki vatrogasci gase požar na području sela Korita, koji se proširio na sve strane prema zaseocima Hodžići, Doluše i Brestice, a situacija je teška", rekao je komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Bileća Radomir Radmilović.

Radmilović je naveo da su vatrogasci noćas odbranili kuće u selu Brestice, a danas gase požar na području Hodžića, kao i na putnoj komunikaciji između sela Korita i Brestice.

"Iz pravca Cernice dolazi požar, situacija je teška, sve raspoložive snage su na terenu, devet vatrogasnih vozila, a gori trava i nisko rastinje", rekao je Radmilović.

Komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Gacko Žarko Rudović rekao je da su na području Gacka požari aktivni u selima Kazanci, na području brda Dobreljica, gdje se vatra spušta prema selu Gareva, kao i požari u selima Ključ, Zagradci i Cernica.

"Stambeni objekti i imovina stanovništva nisu trenutno ugroženi, vatrogasci su na terenu, a noćas smo bili u selima Zagradci i Brestice na bilećkom području. Danima smo u selu Kazanci, tamo smo stabilizovali situaciju, mada nam trenutni smjer vjetra ne odgovara, jer se sa brda požar opet vraća prema selu. Požar u selu Ključ je pod kontrolom", rekao je Rudović.

Stanje na svim požarištima na području grada Trebinja je stabilno, noć je protekla mirno, bez novih problema i širenja požara, saopšteno je iz Štaba za vanredne situacije grada Trebinja.

Iz Štaba su naveli da su trenutno organizovana dežurstva na požarištima u Trebinjskim brdima, na području sela Grabovice i Poljice, a situacija se i dalje kontinuirano prati.

(Srna)