Vatrogasci u Banjaluci imali pune ruke posla: Intervenisali 15 puta, gorjeli objekti, vozila i šuma

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka imali su tokom prethodnog dana ukupno 15 intervencija, od kojih je čak 12 bilo povezano sa požarima.

Izvor: Vatrogasna brigada Banjaluka

Prema podacima o intervencijama, vatrogasci su gasili požare na različitim lokacijama, a gorjeli su kontejner, električni sat na banderi, livade i trava, nisko rastinje, automobil, kuća, šuma, stan, kao i trava i smeće.

Požari su evidentirani u ulicama Josifa Pančića, Rade Radića, Siniše Peulje, Kosovke djevojke i Šargovačkom putu, ali i na području Duboke, Potkozarja, Manjače – Dobrnje, Gornje Piskavice – Kovačevića i Prijakovaca.

Posebno je bilo zahtjevno gašenje požara na šumskim i ruralnim područjima, gdje su vatrogasci intervenisali na više lokacija.

Osim požara, zabilježene su dvije tehničke intervencije, uključujući pomoć sugrađaninu i sapiranje kolovoza, dok su vatrogasci bili angažovani i na obezbjeđenju utakmice u Krupi na Vrbasu.

(Mondo)