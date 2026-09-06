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Helikopteri OS BiH u akciji: Gase požare širom zemlje, 30 vojnika na terenu u Bihaću

Helikopteri OS BiH u akciji: Gase požare širom zemlje, 30 vojnika na terenu u Bihaću

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Helikopteri Oružanih snaga BiH jutros gase požare na području Bihaća, Kalesije, Drvara i Prozora.

Helikopteri Oružanih snaga BiH gase požare Izvor: Ministarstvo odbrane BiH

Nakon što je Predsjedništvo BiH dalo saglasnost na odluku o angažovanju resursa Oružanih snaga za gašenja požara, iz resornog ministarstva stigla je naredba za ovu akciju.

Osim helikoptera, u Bihaću je angažovano oko 30 pripadnika Oružanih snaga na gašenju vatrene stihije na tlu.

Helikopteri Oružanih snaga angažuju se u skladu s prioritetima i bezbjednosnim uslovima za djelovanje iz vazduha, uzimajući u obzir istovremenu pojavu više požara na različitim lokacijama, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara. 

(Srna)

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Tagovi

požar Požari BiH helikopter Oružane snage BiH - OS BiH

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