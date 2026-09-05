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Kritično na Kupresu i u Tomislavgradu: Vatrena stihija prijeti visokoj šumi

Kritično na Kupresu i u Tomislavgradu: Vatrena stihija prijeti visokoj šumi

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Požar koji je aktivan na predjelu Zvirnjača kod Kupresa širi se prema Tomislavgradu i opštini Rama, objavila je Federalna uprava civilne zaštite.

Požar sa Kupresa širi se prema Tomislavgradu i Rami Izvor: Tomislavcity/Printscreen

Požar je gasilo šest vatrogasaca Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kupres sa dva vozila, te pripadnici civilne zaštite ove opštine i radnici šumarije.

Na predjelu planine LJubuša u opštini Tomislavgrad, gori suva trava i nisko rastinje, a požar prijeti da se proširi u visoku šumu.

Požar gase vatrogasci, pripadnici civilne zaštite, radnici šumarije Tomislavgrad, te mještani.

Na Plješevici, na području Bihaća, takođe je aktivan požar, ali smanjenog intenziteta.

Sinoć su mjestu Sovići u opštini Grude požar gasio "er traktor" sa osam ispuštanja vode, te vatrogasci sa osam vozila, uz pomoć mještana i pripadnika Crvenog krsta.

Opožareno je oko 135 hektara.

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Tagovi

požar kupres

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