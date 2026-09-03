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Bukte požari na području Nikšića: Vatra se približila kućama, vatrogasci apeluju na pomoć iz vazduha

Bukte požari na području Nikšića: Vatra se približila kućama, vatrogasci apeluju na pomoć iz vazduha

Autor Dušan Volaš
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Požari kod Nikšćiča aktivni su na više lokacija, a posebno je kritično u Vitasojevićima, gdje se vatra jutros približila kućama.

Bukte požari na području Nikšića Izvor: Radio televizija Nikšić

Požari su aktivni na području Bogetića, odnosno u Međedju i Vitasojevićima, zatim u Bijelim Poljanama i Broćancu, na Krnovu i Gradačkoj poljani, kao i na području Golije – Višnjice, Papovine i Kazanaca. Vatra je aktivna i u Strnjištu.

Iz Službe zaštite i spasavanja Nikšić navode da su sve raspoložive ekipe na terenu i angažovane na zaštiti objekata.

"Svi smo na terenu, branimo kuće i očekujemo pomoć Avio-helikopterske jedinice i Vojske Crne Gore", kazali su iz Službe zaštite i spasavanja Nikšić, prenosi Radio-televizija Crne Gore. 

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Tagovi

Crna Gora požar Nikšić

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