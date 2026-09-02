Vatrogasci i dalje gase požar u banjalučkom naselju Vrbanja: Teren nepristupačan, panjevi još tinjaju

Vatrogasci i dalje intervenišu na šumskom požaru u Vrbanji kod Banjaluke. Stanje je stabilnije nego sinoć, ali teren je nepristupačan, a panjevi i dalje tinjaju.

Izvor: RTRS

Pripadnici Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Grada Banjaluka i dalje su na terenu u Vrbanji, gdje je sinoć izbio šumski požar.

Komandant Vatrogasne brigade Banjaluka Miroslav Malinić rekao je da je stanje jutros stabilnije nego tokom noći, ali da vatrogascima posao otežava nepristupačan i zarastao teren.

“Stanje jutros na požarištu dosta je stabilnije nego sinoć. Naše ekipe ograničavaju požar na jednu površinu, odnosno usmjeravamo ga prema prirodnim preprekama - potoku ili šumskom putu. Inače, teren je jako nepristupačan, a šuma je zarasla”, kazao je Malinić.

On je dodao da bi se dim na ovom lokalitetu mogao osjećati i narednih dana, s obzirom na to da su na požarištu ostali panjevi koji tinjaju.

Prema najavama, kiše nema, što dodatno otežava potpuno gašenje požarišta.

Malinić je naglasio da ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi ljudi ni objekti.

Vatrogasci su tokom cijele noći ulagali maksimalne napore kako bi spriječili širenje požara, koji je izbio na veoma nepristupačnom i neprohodnom terenu.

Požar u Vrbanji izbio je juče oko 18.20 časova, nakon čega su pripadnici Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Grada Banjaluka upućeni na intervenciju.

Vatrogasci su prema požarištu krenuli odmah po dojavi, u 18.21 čas, dok je dodatna pomoć upućena u 18.52 časa.

U lokalizovanju požara, osim pripadnika Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Grada Banjaluka, učestvuju i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbanja, kao i radnici Šumarije.