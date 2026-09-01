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Deset vatrogasaca i dva vozila gase požar u Vrbanji: "Isto je kao prije četiri godine" (VIDEO)

Deset vatrogasaca i dva vozila gase požar u Vrbanji: "Isto je kao prije četiri godine" (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Požar u šumi u banjalučkom naselju Vrbanja gase svi vatrogasci koji su u smjeni – 10 ljudi i dva vozila, a objekti nisu ugroženi, izjavio je šef Odsjeka za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Dragan Babić.

Požar u Vrbanji Izvor: Srna/Darko Šavija

"Teren je nepristupačan. Vatrogascima pomaže i šest dobrovoljnih vatrogasaca iz Vrbanje i nekoliko ljudi iz `Šumarije`", rekao je Babić.

On je istakao da nema ugroženih objekata i da je riječ o nepreglednom prostoru.

Babić je naveo da je prije četiri godine na istom mjestu došlo do podzemnog požara kada je gorjelo sedam dana.

On je rekao da će požar trajati minimalno sedam dana ukoliko ne padne jača kiša.

"Sedam dana bez kiše to se neće ugasiti. Ista je situacija kao prije četiri godine, isto gori, požar je zatvoren ali će goriti nekoliko dana sigurno. Požar je potpaljen sa istog mjesta sa kojeg je potpaljen i prije četiri godine", rekao je Babić.

Požar je izbio oko 18 časova. 

(Srna/Mondo)

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Banjaluka Vrbanja požar

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