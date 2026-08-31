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Odbranjeni Zupci: Vatrogasci, vojska i volonteri zaustavili širenje vatre

Odbranjeni Zupci: Vatrogasci, vojska i volonteri zaustavili širenje vatre

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Situacija na požarištu na području sela na Zubačkom platou jutors je stabilna, zahvaljujući velikim naporima svih angažovanih snaga koje su se borile sa vatrenom stihjom, rekla je portparol Štaba za vanredne situcije Marija Tešić.

Dobre vijesti iz Trebinja: Požar na Zupcima stabilizovan Izvor: Srna/Milena Koprivica

Ona je navela da je borba sa požarom trajala sinoć do kasno u noć, ali su i jutros na terenu sve ekipe koje prate stanje.

Prema njenim riječima, na terenu i dalje pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice i Javne ustanove "Ekologija i bezbjednost", kao i sve nadležne službe grada Trebinja, članovi dobrovoljnih vatrogasnih društva, te brojni volonteri.

U gašenju požara učestvuju i vatrogasci iz Istočnog Sarajeva i Doboja, kao i kolege iz Herceg Novog.

Na terenu su i pripadnici Oružanih snaga BiH iz kasarne "Bilećki borci", dok će, po potrebi, biti angažovane i dodatne snage Oružanih snaga BiH.

Sve raspoložive snage raspoređene su na terenu u skladu sa potrebama i trenutnom situacijom, s ciljem potpunog lokalizovanja požara i sprečavanja njegovog ponovnog širenja.

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Trebinje požar

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