Mještani Zubaca kod Trebinja traže policijske patrole: Tvrde da požare neko namjerno podmeće

Mještani Zubaca traže policijske patrole zbog učestalih požara i tvrde da svakog dana izbije po nekoliko vatri. Na terenu su brojne vatrogasne ekipe.

Izvor: Nezavisne/Screenshot

Četrdesetak mještana trebinjske Mjesne zajednice Zupci okupilo se danas u Turmentima kako bi upozorili na učestale požare i zatražili da policija pojača prisustvo na ovom području.

Mještani tvrde da se vatra posljednjih dana pojavljuje na više lokacija i sumnjaju da su pojedini požari namjerno izazvani. Kažu da su iscrpljeni nakon višednevnog gašenja i strahuju da bi vatra mogla zahvatiti visoku borovu šumu i ugroziti sela.

Predsjednik Mjesne zajednice Zupci Krsto Ratković rekao je da je na Zubačkom platou već nekoliko dana proglašeno vanredno stanje, uz angažovanje svih raspoloživih snaga, kao i helikoptera i "er traktora".

“Već dva dana imamo sumnje da se ovdje podmeće požar, čak je i jedno lice viđeno da to radi, pobjeglo je u šumu i ne znamo ko je. Zato smo pozvali policiju i tražimo da ovdje uvijek budu jedna ili dvije patrole”, rekao je Ratković.

Prema njegovim riječima, oko 90 odsto teritorije Mjesne zajednice Zupci već je izgorjelo.

“Tražimo da sačuvamo barem ovih 10 odsto. Ova raskrsnica je najfrekventnija, jer se odavde ide prema Tumentima, crkvi i izletištu Ubla. Kada bi ovo bilo zapaljeno, sve bi Zubačko polje i Zubački plato izgorjeli”, kazao je Ratković.

“Svakog dana planu dvije-tri vatre”

Mještanin Velibor Ratković smatra da bi na Zubačkom platou trebalo da patroliraju dva ili tri vozila.

“Ne da sumnjamo, nego znamo da su u pitanju paljevine. Svakoga dana planu po dvije-tri vatre, a neke od palilaca su ljudi i gledali”, tvrdi on.

Kako kaže, mještani su prethodnih noći gasili požare u blizini crkve.

“Ako se vatra proširi u visoku šumu, u borovinu, to se više neće moći ugasiti. Ljudi više ne mogu gasiti, iscrpilo nas je ovo danonoćno gašenje”, rekao je Ratković.

Na terenu u Konjskom su i vatrogasci iz Herceg Novog. Vatrogasac Gojko Mićunović rekao je da se na pojedinim lokacijama vatra ne može gasiti naprtnjačama, dok vatrogasna vozila ne mogu prići požarištu.

“Tu smo već treći dan. Ekipa prije nas gasila je teren gdje su bile ugrožene neke kuće i srećom su ih odbranili”, rekao je Mićunović.

Bekan: Popodne se vatra ponovo razbukti

Direktor JU „Ekologija i bezbjednost“ Stevan Bekan rekao je da su jutra na požarištima mirnija, ali da se vatra tokom dana ponovo razbukti.

U pomoć trebinjskim ekipama stigli su vatrogasci iz Doboja, Zvornika, Istočnog Sarajeva, Neuma, Čapljine i Herceg Novog.

Trenutno najviše problema sa požarima ima na području sela Grabovica, Macina i Drobnjaci. Vatra u ovom trenutku ne prijeti kućama, dok su ekipe na terenu i na području Bravenika, gdje je ranije prijetila da presiječe putnu komunikaciju.

(MONDO/Nezavisne)