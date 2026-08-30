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Požari na području Trebinja pod kontrolom, aktivna žarišta na Zupcima

Požari na području Trebinja pod kontrolom, aktivna žarišta na Zupcima

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Stanje na požarištima na području Trebinja jutros je pod kontrolom, ali na pojedinim lokacijama na Zupcima i dalje ima aktivnih požara, zbog čega nadležne službe ostaju na terenu, izjavila je portparol Štaba za vanredne situacije Grada Trebinja Marija Tešić.

Požari na području Trebinja pod kontrolom Izvor: Srna/Milena Koprivica

"Tokom noći najviše posla bilo je za pripadnike nadležnih službi na području sela Grabovice, a situacija se i jutros prati u rejonima Zubaca i sela Grabovica, Macinka, Željevo i Konjsko", navela je Tešićeva.

Ona je rekla da na brdu Strač iznad Trebinja nema aktivnog požara, ali da će snage ostati da dežuraju na tom području iz predostrožnosti.

Tešićeva je napomenula da su vatrogasne jedinice iz Istočnog Sarajeva povučene sa terena, s obzirom na mirniju situaciju, a u slučaju potrebe biće ponovo angažovane, dok će ostale angažovane snage nastaviti sa dežurstvom i obezbjeđivanjem požarišta.

"Štab za vanredne situacije grada Trebinja nastavlja da prati stanje na svim požarištima i rukovodi akcijom gašenja, u skladu sa situacijom i potrebama na terenu", naglasila je Tešićeva.

Grad Trebinje proglasio je prije dva dana vanrednu situaciju na području mjesne zajednice Zupci i Obodine zbog aktiviranih požara koji su se ubrzano širili zbog vjetra. 

(Srna)

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