Požar kod Trebinja pod kontrolom, odbranjene kuće u naselju Gučina

Stanje na požarištu kod Trebinja jutros je stabilno, a vatrogasci i dobrovoljci su nadljudskim naporima tokom noći uspjeli da spriječe da se vatra približi gradskom naselju Gučina, izjavio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

On je rekao da su vatrogasci odbranili i ostale kritične tačke u selima, gdje se vatra bila primakla kućama.

"Veliki napad vatre bio je noćas na putnu komunikaciju prema brdu Strač i trebinjskom naselju Gučina i tu su velike napore uložili vatrogasci, pripadnici Javne ustanove `Ekologija i bezbjednost` i dobrovoljci. Oni su nadljudskim naporima su uspjeli da je odbrane", istakao je Kašiković.

On je dodao da su požar u selima Kremeni Do i Željevo uspjeli da ugase mještani.

"Na požarištu kod Trebinja od jutros vatru nastavlja da gasi i helikopter Oružanih snaga BiH", kaže Kašiković.

(Srna)