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Požar se približava Trebinju: Vatrogasci na više lokacija brane kuće

Požar se približava Trebinju: Vatrogasci na više lokacija brane kuće

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Jedan krak požara primakao blizu mjesta na brdu Strač iznad Trebinja gdje su pale žice sa dalekovoda, a vatrogasci se bore da suzbiju vatru da se ne bi primakla gradu, izjavio je komandir vatrogasaca Dejan Kašiković.

Požar se približava Trebinju Izvor: Srna/Milena Koprivica

"Velika je opasnost da jedan krak požara, koji se širi od sela Rapti, ne pređe prema Straču i prema Gučini i primakne se gradu", rekao je Kašiković.

Drugi dio požara je na području sela Turmenti, gdje je vatra u blizini kuća i tamo se vatrogasci bore da je zaustave, a Kašiković je dodao da vatrogasci brane kuće i u selu Kremeni Do.

Napomenuo je da je jedan od požara, koji danima bukte u blizini Trebinja, došao do magistralnog puta Trebinje-Herceg Novi, ali da za sada ne ugrožava saobraćaj jer se vatrogasci bore da ga zaustave i ugase.

On je naveo da su trebinjski vatrogasci i u selu Tuli uspjeli da suzbiju vatru koju je vjetar razbuktao i koja se bila primakla kućama.

Kašiković je dodao da će helikopter od 18.00 časova ponovo gasiti vatru oko Trebinja. 

(Srna)

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