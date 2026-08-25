Požar se približava Trebinju: Vatrogasci na više lokacija brane kuće

Jedan krak požara primakao blizu mjesta na brdu Strač iznad Trebinja gdje su pale žice sa dalekovoda, a vatrogasci se bore da suzbiju vatru da se ne bi primakla gradu, izjavio je komandir vatrogasaca Dejan Kašiković.
"Velika je opasnost da jedan krak požara, koji se širi od sela Rapti, ne pređe prema Straču i prema Gučini i primakne se gradu", rekao je Kašiković.
Drugi dio požara je na području sela Turmenti, gdje je vatra u blizini kuća i tamo se vatrogasci bore da je zaustave, a Kašiković je dodao da vatrogasci brane kuće i u selu Kremeni Do.
Napomenuo je da je jedan od požara, koji danima bukte u blizini Trebinja, došao do magistralnog puta Trebinje-Herceg Novi, ali da za sada ne ugrožava saobraćaj jer se vatrogasci bore da ga zaustave i ugase.
On je naveo da su trebinjski vatrogasci i u selu Tuli uspjeli da suzbiju vatru koju je vjetar razbuktao i koja se bila primakla kućama.
Kašiković je dodao da će helikopter od 18.00 časova ponovo gasiti vatru oko Trebinja.
(Srna)