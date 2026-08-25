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Buknuo požar u Novom Sadu: Gori magacin poznate kurirske službe, dvije osobe povrijeđene

Buknuo požar u Novom Sadu: Gori magacin poznate kurirske službe, dvije osobe povrijeđene

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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U Novom Sadu rano jutros izbio je požar u Industrijskoj zoni, dvije osobe su zadobile lakše povrede.

Veliki požar u Novom Sadu: Izgorio magacin kurirske službe Izvor: 192_rs/instagram

U Novom Sadu rano jutros došlo je do većeg požara u Industrijskoj zoni u kojem su dvije osobe povrijeđene.

Prema informacijama Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, povrijeđeni muškarac M. (2003) i žena Z. (1994) zadobili su lakše opekotinske povrede. Oboje su bili svesni i hemodinamski stabilni, a nakon ukazane pomoći prevezeni su u Urgentni centar na hirurgiju.

Na mjestu događaja intervenisale su vatrogasne ekipe.

Prema prvim informacijama, vatrena stihija zahvatila je magacin jedne poznate kurirske službe.

Na lice mjesta hitno je upućen veći broj vatrogasnih ekipa. Plamen i gust crni dim uočljivi su iz gotovo svih dijelova grada.

Ulica je zatvorena za saobraćaj. Za sada nije poznato kako je došlo do požara.

(Blic/MONDO)

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