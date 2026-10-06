Nakon gotovo dva mjeseca liječenja preminula je 42-godišnja žena teško povrijeđena u velikom požaru koji je u avgustu zahvatio područje Omiša.

Izvor: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia

Preminula je i četvrta žrtva velikog požara koji je 13. avgusta zahvatio područje Omiša. Riječ je o 42-godišnjoj ženi koja je zbog teških opekotina bila hospitalizovana u Zagrebu, gdje je nakon gotovo dva mjeseca liječenja preminula, piše Slobodna Dalmacija.

Broj stradalih u požaru tako je porastao na četiri. Ukupno je povrijeđeno 38 osoba, dok ih je deset nakon požara bilo hospitalizovano zbog teškog zdravstvenog stanja.

Prva smrtno stradala bila je 34-godišnja Dragana Antešević iz Kotor Varoša, koja je na omiško područje došla da radi tokom turističke sezone.

U trenutku širenja požara nalazila se sa još dvije žene. Nakon što su napustile automobil, izgubio joj se trag. Njeno tijelo pronađeno je u Maloj Luci na području Stanića, a identitet je naknadno potvrđen obdukcijom i DNK analizom.

Vidi opis Preminula i četvrta žrtva požara u Omišu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Jedna od žena koje su bile sa njom teško je povrijeđena.

Druga žrtva bio je penzionisani vatrogasac Drago Lelas, koji je od posljedica teških povreda preminuo 28. avgusta u splitskoj bolnici. Godinama je bio na rukovodećim funkcijama DVD-a Omiš, bio je višestruki dobrovoljni davalac krvi, a dobio je i Nagradu Grada Omiša za životno djelo.

Treća žrtva preminula nakon višesedmične borbe

Treća žrtva bila je 58-godišnja Katica Nikolić, koja je takođe teško povrijeđena u požaru. Nakon višesedmične borbe za život preminula je u splitskoj bolnici.

Nikolić je bila povezana sa Draganom Antešević i radila je na istom području.

Požar je izbio 13. avgusta oko 20 časova u šumskom predjelu uz put na području Lokve Rogoznice. Nošen snažnim vjetrom, brzo se proširio preko Stanića prema Nemiri, Brzetu, Borku i Omišu.

Vatra je zahvatila područje dugo oko 23 kilometra i široko oko kilometar i po.